高鐵首班香港出發卧鋪列車抵京　乘客對體驗有讚有彈 (10:05)

林世雄指，昨晚約11時入睡，凌晨有醒過但很快能重新入睡，對床鋪的設計滿意 ，今早5時半起床，比平時略遲半小時，起床後梳洗。他認為列車洗手盤梳洗位置與洗手間分開的設計貼心，梳洗者不會佔用洗手間，可服務更多旅客。被問到有乘客認為卧鋪房內只有一個充電位不夠，他指會向港鐵及國鐵集團反映。至於會否爭取高鐵卧鋪列車擴至其他內地城市，林世雄指卧鋪列車只是剛開始，會累積經驗及視乎上座率再作打算。

有乘客稱睡得很好 有人稱與期望有落差

列車今早6時08分向乘客發廣播，提醒即將到站，乘客早上輪流梳洗，洗手間大致有序，未見排隊情况。周小姐指，昨晚9時許吃過晚飯後10時多便入睡，列車雖有「𠺘下𠺘下」，但她認為很舒服，睡得很好。她指，最滿意卧鋪讓她可與朋友聚舊聊天，下次赴北京會再選乘高鐵。

睡上鋪的唐生則指，列車有時車速較快，昨晚有幾次被加速震醒，列車在路軌上行走的噪音，即使隔著耳塞也聽到，坦言「基本上成晚未曾深層熟睡過」，令他休息不足，不夠精神。他說，本以為會較以往直通車舒適，但最終的體驗及性價比與期望有落差，尤其他睡上鋪，上落床空間較窄，不太方便，若10分滿分，只會給予6至7分，直言「體驗過就夠，畀我重新選擇，我一定搭飛機」。

議員倡引進更多類型車款 延後列車出發時間

民建聯立法會議員陳恒鑌及何俊賢、新民黨李梓敬，以及旅遊界立法會議員姚柏良4人結伴乘坐卧鋪列車。陳恒鑌稱，現時往上海的卧鋪列車設有兩人房的高級卧鋪車廂，往北京則只有四人房，希望北京班次日後可以引進更多類型車款，他已就此向港鐵及國鐵集團表達關注。

陳恒鑌指，收到乘客反映體驗舒適，期望卧鋪高鐵開通可為兩地人民帶來更多交往。至於昨夜體驗，陳恒鑌指自己昨晚「一覺瞓到天光」，醒來時已到北京﹐噪音水平與平時市民在家有車經過相近，認為感覺可習慣。姚柏良則形容自己「一合埋眼就到北京」，指「夕發朝至」感覺奇妙，他認為卧鋪列車推動兩地旅客雙向奔赴，倡日後往西安、山西等港人旅遊熱點、需6至7小時車程的高鐵路線亦開通卧鋪班次；列車在港出發時間亦可由現時晚上6、7時再略為押後，便利市民下班後可乘高鐵出遊。

楊潤雄：旅客反應正面 視乎需求研增開班次

另外，首班由北京西站及上海虹橋往西九龍站的高鐵卧鋪列車分別於今早抵港。到場迎接的文體旅局長楊潤雄引述旅客反應正面，稱到埗後就可立即四處遊玩，時間運用會更有效。至於會否爭取增加班次，他說運輸及物流局會視乎需求，與內地當局及港鐵商討。