甯漢豪今與李慧琼視察九龍海濱 預告短期內公布修訂《保護海港條例》建議 (21:02)

發展局FACEBOOK今晚發帖文，指局長表示政府一直致力優化紅磡及土瓜灣附近海濱用地，例子包括於去年底啟用的土瓜灣海濱長廊和於今年2月啟用的紅磡都市公園（第一期）。

局方提到，儘管有這些改進，當局明白公眾對駁通紅磡及土瓜灣海濱有殷切期望，希望將海濱長廊延伸及優化。

李慧琼指他們及地區人士期望《條例》修訂可令紅磡和土瓜灣海濱透過興建行人板道等方式早日貫通，並活化碼頭（例如今日視察的九龍城汽車渡輪碼頭），以及在適當地點設登岸設施 。

在現行的《條例》下，所有海港內進行的填海（包括涉及小規模填海的海港改善項目，例如興建行人板道），均受「不可填海推定」（「推定」）所限制，並只有在證明填海符合「凌駕性公眾需要」測試後，才可推翻「推定」。這規定令一些只涉小型填海的海港優化工程難以進行。

為維持對海港的保護，並同時促進優化海濱供市民享用和加強海港功能，政府去年提出修訂《條例》的建議框架，並完成為期約5個月的公眾參與活動。當局擬議修例框架，得到公眾普遍支持，將在短期內向立法會發展事務委員會及海濱事務委員提出最新的修訂建議。