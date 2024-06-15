「同心經營幸福」舉辦首個簡約公屋睇樓團 劏房戶參觀後多表示有興趣入住 (19:18)

首批4400個簡約公屋本月24日起開始接受合資格市民申請，至7月15日或之前提交申請表的，將獲優先處理。簡約公屋兩項目分別是元朗攸壆路及牛頭角彩興路。告別劏房行動召集人兼立法會房屋事務委員會副主席鄭泳舜昨參加居民交流會，房屋局長何永賢向深水埗劏房居民簡介項目，今偕同議員陳凱欣，率領30多個劏房家庭到攸壆路睇樓，並由房屋局副局長戴尚盛擔任「星級導遊」，向居民講介屋苑及交通配套等情況。現場大部分家庭均表示有興趣申請簡約公屋。
戴尚盛介紹設施時稱，攸壆路項目有2150個單位，1至2人單位只需月租740元，3至4人單位月租1420元，兩類單位面積分別是13及25平分米，明年第一季落成。屆時有巴士接駁大欖，另小巴往元朗市中心，巴士及小巴站均設置在屋苑入面，方便居民出行。設施方面，日後有合作社及小商店。另外，單位內會配置熱水爐及抽氣扇。
鄭泳舜稱攸壆路項目租金合理，相對於每月平均繳付5000元租金的深水埗或油尖旺等劏房居民來說，以3至4人單位計算，只需交三分一租金，但面積卻大一倍；他指這裡環境不錯，有清新空氣，加上有巴士及小巴接駁，值得居民考慮申請。
陳凱欣表示，期望居住在劣質劏房的居民，別介意遷離自己的原有社區，可選擇申請簡約公屋，特別是有兒童的劏房家庭，簡約公屋面積空間大一些，這是不錯的選擇。
「同心經營幸福 — 告別劣質劏房行動」睇樓團由去年7月啟動，直至今日已舉辦19個睇樓團，今次是首個簡約公屋睇樓團。參與今日睇樓的劏房家庭達30個逾50人，大部分輪候公屋，他們對申請簡約公屋都表示有興趣。睇樓團今日先後參觀攸壆路項目的示範單位，其後前往元朗粉錦公路，參觀雙魚薈過渡性房屋項目單位。
另外，鄭泳舜昨晚參與深水埗居民交流會，由何永賢向深水埗劏房居民簡介簡約公屋詳情。有住戶輪候公屋達9年，也有剛申請過渡性房屋住戶，他們指一家三口居於120呎劏房，平常在廁所洗菜。有居民擔心搬離原有社區，影響子女學業等。不過，他們對申請簡約公屋都有興趣，並獲告知對學童轉校問題上，教育局可作出聯繫。
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