「同心經營幸福」舉辦首個簡約公屋睇樓團 劏房戶參觀後多表示有興趣入住 (19:18)

戴尚盛介紹設施時稱，攸壆路項目有2150個單位，1至2人單位只需月租740元，3至4人單位月租1420元，兩類單位面積分別是13及25平分米，明年第一季落成。屆時有巴士接駁大欖，另小巴往元朗市中心，巴士及小巴站均設置在屋苑入面，方便居民出行。設施方面，日後有合作社及小商店。另外，單位內會配置熱水爐及抽氣扇。

鄭泳舜稱攸壆路項目租金合理，相對於每月平均繳付5000元租金的深水埗或油尖旺等劏房居民來說，以3至4人單位計算，只需交三分一租金，但面積卻大一倍；他指這裡環境不錯，有清新空氣，加上有巴士及小巴接駁，值得居民考慮申請。

陳凱欣表示，期望居住在劣質劏房的居民，別介意遷離自己的原有社區，可選擇申請簡約公屋，特別是有兒童的劏房家庭，簡約公屋面積空間大一些，這是不錯的選擇。

「同心經營幸福 — 告別劣質劏房行動」睇樓團由去年7月啟動，直至今日已舉辦19個睇樓團，今次是首個簡約公屋睇樓團。參與今日睇樓的劏房家庭達30個逾50人，大部分輪候公屋，他們對申請簡約公屋都表示有興趣。睇樓團今日先後參觀攸壆路項目的示範單位，其後前往元朗粉錦公路，參觀雙魚薈過渡性房屋項目單位。

另外，鄭泳舜昨晚參與深水埗居民交流會，由何永賢向深水埗劏房居民簡介簡約公屋詳情。有住戶輪候公屋達9年，也有剛申請過渡性房屋住戶，他們指一家三口居於120呎劏房，平常在廁所洗菜。有居民擔心搬離原有社區，影響子女學業等。不過，他們對申請簡約公屋都有興趣，並獲告知對學童轉校問題上，教育局可作出聯繫。