譚蕙芸應邀赴澳門主講人物專訪被拒入境 澳門傳協：執法標準匪夷所思 (17:21)

本報今午就事件向澳門治安警察局查詢，正待回覆。

澳門傳協早在本月初（2日）在facebook專頁發帖文，原定今午2時邀譚惠芸在澳門紐曼樞機藝文館主講「『好好寫字』人物專訪工作坊」，分享人物專訪提問技巧、如何跟弱勢社群採訪等，活動對象為澳門傳協會員、新聞工作者、自由撰稿人及新聞系學生，名額25人。澳門傳協在活動原定舉辦時間前不足一小時，在facebook專頁發文稱譚蕙芸被保安當局拒絕入境，活動取消。

澳門傳協其後發聲明，指譚蕙芸是應協會邀請出席業界培訓活動，今早約11時40分抵達澳門外港碼頭後，被警員帶入房扣查半小時，最終治安警出入境事務廳以「公共安全」為由拒絕她入境。譚蕙芸中午1時半已乘坐航班返回香港。譚蕙芸去年曾經順利入境澳門。

聲明指，保安當局以有強烈跡象顯示當事人「從事危害公共安全或公共秩序之活動」為由拒絕譚入境，說辭荒謬，斥當局只憑單方面臆測濫用權力，執法標準令人匪夷所思，嚴重影響民間正常專業交流活動，敦促澳門保安當局解釋法理依據，以免令澳門作為國家的「金名片」形象受損。

聲明又指，有關工作坊資訊早已於社交平台公開，活動是否真有可能危害公共安全和秩序，社會自有公論，質疑澳門當局以「公共安全」為名，實質濫用法律，令本澳居民憂慮基本自由及權利正被進一步削弱。