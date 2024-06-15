譚蕙芸應邀赴澳門主講人物專訪被拒入境 澳門傳協：執法標準匪夷所思 (17:21)

澳門傳媒工作者協會（下稱澳門傳協）原訂今日（15日）下午邀請香港中文大學新聞與傳播學院高級講師譚蕙芸到澳門主講人物專訪工作坊，惟譚被拒入境，活動取消。澳門傳協發聲明，對今次事件表示「極度遺憾和強烈抗議」，指澳門當局以有強烈跡象顯示當事人「從事危害公共安全或公共秩序之活動」為由拒絕譚入境，說辭荒謬，促澳門當局解釋拒絕譚今次入境的法理依據。
本報今午就事件向澳門治安警察局查詢，正待回覆。
澳門傳協早在本月初（2日）在facebook專頁發帖文，原定今午2時邀譚惠芸在澳門紐曼樞機藝文館主講「『好好寫字』人物專訪工作坊」，分享人物專訪提問技巧、如何跟弱勢社群採訪等，活動對象為澳門傳協會員、新聞工作者、自由撰稿人及新聞系學生，名額25人。澳門傳協在活動原定舉辦時間前不足一小時，在facebook專頁發文稱譚蕙芸被保安當局拒絕入境，活動取消。
澳門傳協其後發聲明，指譚蕙芸是應協會邀請出席業界培訓活動，今早約11時40分抵達澳門外港碼頭後，被警員帶入房扣查半小時，最終治安警出入境事務廳以「公共安全」為由拒絕她入境。譚蕙芸中午1時半已乘坐航班返回香港。譚蕙芸去年曾經順利入境澳門。
聲明指，保安當局以有強烈跡象顯示當事人「從事危害公共安全或公共秩序之活動」為由拒絕譚入境，說辭荒謬，斥當局只憑單方面臆測濫用權力，執法標準令人匪夷所思，嚴重影響民間正常專業交流活動，敦促澳門保安當局解釋法理依據，以免令澳門作為國家的「金名片」形象受損。
聲明又指，有關工作坊資訊早已於社交平台公開，活動是否真有可能危害公共安全和秩序，社會自有公論，質疑澳門當局以「公共安全」為名，實質濫用法律，令本澳居民憂慮基本自由及權利正被進一步削弱。