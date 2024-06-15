4歲女童頭傷赴仁濟縫針仍危殆　父指女兒未發現有隱疾　質疑涉醫療失誤 (15:12)

本報正向醫管局查詢。醫管局上月底曾發稿稱，紀錄顯示女童在縫合傷口前，仁濟醫院護士為女童評估傷口，而病人服務助理則安頓和固定病人，女童為俯卧姿勢，頭部向右接受縫針。

陳穎欣表示，本月7日陪同心悅家屬首次正式與仁濟醫院行政總裁張子峯及相關醫護開會見面，提及院方交代DNA測試最新進展，暫未發現心悅有任何隱疾，家族亦無有關病史，惟仍須進行更多測試。她又引述院方說法指，涉事的一名護士及一名病人服務助理目前停職接受調查，但指局方從未透露兩人的背景和資歷。

黎先生憶述心悅在縫針前精神狀况、表達能力正常，在分流站期間更「扭計話想食雪糕」。他說，縫第一針時女兒有哭泣和掙扎，自己則站在牀尾安撫女兒，眼見站在牀頭的醫護人員一度手掌向下將女兒的頭埋在枕頭中，而縫完第一針後，心悅停止掙扎和哭叫，其中一名醫護說「小朋友乖咗喎」，但未有反轉女兒查看情况，直至縫完3針後，才發現心悅已雙眼反白、出現吐舌，心臟驟停，隨即進行急救。他憶述，女兒縫針時所墊的枕頭是無洞的枕頭。

黎先生質疑，涉事護士和病人服務助理在固定病人頭部擺放位置及按壓力度會否存在指引上的「盲點」，亦質疑院方新聞稿僅說女兒「頭部向右接受傷口縫合」，卻未提及有人曾將心悅臉部向下按在枕頭中。陳穎欣亦質疑，若心悅當時是頭部向右接受縫針，為何醫護未能及時發現異常。

陳穎欣表示，事發後心悅家屬兩度提出要求見仁濟醫院，但直至其辦事處介入事件，家屬才於6月7日首次正式與仁濟醫院行政總裁張子峯醫生及相關醫護人員開會見面，指院方與病人家屬缺乏溝通。黎先生對院方在與家屬溝通不足的情况下召開了記者會，感失望及不滿。

陳穎欣認為應成立根源分析委員會，獨立調查事故原因，同時院方應檢視現有縫針程序指引是否存在不足。

黎先生現在每日在醫院的時間長達20多小時，無法工作，亦十分自責。心悅有一個五月大的妹妹，黎先生盼一家四口能早日回復往日的幸福生活。記者會期間，黎先生數度哽咽，形容自己的心「被插咗一刀，每日都流血」。