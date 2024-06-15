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何永賢稱輪候公屋3年或以上申請人將獲邀申首批簡約公屋 料住兩三年可入住傳統公屋 (12:02)

首批簡約公屋元朗攸壆路和牛頭角彩興路，本月24日起接受申請。房屋局長何永賢在今早（15日）港台《星期六問責》指當局將會寄出約85000封信予合資格人士，輪候公屋3年或以上的申請人都會收到。

何永賢表示，首批簡約公屋合共提供4,400伙，簡約公屋編配考慮因素包括居住環境是否惡劣、申請人身體情況、家庭成員有否長者或小童，會否選擇新界或擴展巿區等；而編配優次計分制方面，則會讓獲得較高分數人士優先入住。她指由於本港社會結構以家庭為重心，因此以家庭為核心設計，單身人士都可以申請，按居住環境等亦有機會加分。

被問及簡約公屋租戶未來是否可直接入住傳統公屋，何指入住簡約公屋不影響傳統公屋輪候次序和時間，現時簡約公屋用地最少使用期5年，會按需要決定會否延長，而現時輪候公屋時間平均5.7年，未來將會隨公屋落成量增加，輪候時間會縮短；她表示按簡約公屋申請人已輪候3年推算，預計約2至3年後就可上公屋，很多租戶居住途中就可搬入傳統公屋；到2029年公屋供應量較現時倍增，相信將慢慢見到成效。

至於劏房方面，何永賢在商台節目《政經星期六》指，顧問機構正收集2,000間劏房的數據，會就劏房的面積及高度等訂立一套最低標準，就現時所收集的意見，認為最低面積應介乎7至10平方米，她表示在制訂劏房的最低標準後，當局會提供登記期和寬限期，業主可修正單位，例如增加獨立水電錶等，當局會按照風險及嚴重程度執法，強調不會「一刀切」。

被問及淘汰不合格劏房會否影響劏房租金，何指現時約8至10平方米劏房月租達7,000元不合理，相信當有更好的選擇時，便不會再有人需要那些產品。

相關字詞﹕編輯推介 簡約公屋 房屋局 劏房

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