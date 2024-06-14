57歲女子珠海注射肉毒桿菌毒素後疑中毒　情况危殆 (18:51)

該名女病人過往健康良好，初步調查顯示，病人曾分別曾4月27日及5月15日在珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射，自5月18日起出現言語不清和吞嚥困難，翌日起出現雙眼下垂；她於5月22日到瑪麗醫院急症室求診並入院接受治療，同日不遵從醫生勸告自行出院。她於5月23日因言語不清和吞嚥困難加劇再次入住瑪麗醫院，經治療後於5月25日出院。病人於6月2日因呼吸困難、哽噎及四肢乏力到將軍澳醫院急症室求診，同日入院，並於6月5日轉往深切治療部接受進一步治療，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。

衛生署發言人說，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，提醒消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。發言續說，在香港以外地區接受注射必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業，亦應拒絕接受來源不明的針劑，如有不適要盡快向合資格醫護專業人員求診。