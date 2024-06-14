粵港澳政府簽署應急管理及救援行動合作框架協議 (18:54)

該協議由保安局長鄧炳強、澳門警察總局長梁文昌，及廣東省應急管理廳長王再華簽署。出席的包括港澳辦室務會成員向斌，及應急管理部副部長徐加愛等官員。廣東省常務副省長張虎期望，協議能成為推進三地應急管理領域合作的契機，包括建立粵港澳大灣區應急協調平台；及在聯合應急演練加強應急培訓，完善應急物質保障，提升跨區域救援能力等。

澳門保安司長黃少澤提到，2017年颱風天鴿後，澳門民防應急工作模式出現較大轉變，在國家減災委員會專家組指導下，澳門改革民防應急體制等；惟澳門地方小、資源有限，面對嚴重自然災害等突發公共事件時，確實有必要連接國家和鄰近地區資源和力量，達到最好的應對效果。

翻查立法會保安事務委員會今年3月文件，協議主要有3方面合作，包括去年7月建立「大灣區消防救援平台」，以網上平台形式分享行動經驗等資訊；粤港澳三地政府制定應急物資裝備、人員和專家共享清單；及以「屬地原則」建立聯合應急指揮機制，應對影響大灣區安全的重大災害事故。