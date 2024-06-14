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「劉馬車」認非禮八名女子囚24周　心理報告指重犯機會高 (18:07)

網絡紅人「劉馬車」劉駿軒涉在一個月內，多次假藉彎身執拾物品及問路，乘機摸8名女子的小腿，事主的年齡介乎13至25歲不等。他早前承認8項猥褻侵犯罪及一項交替控罪普通襲擊罪。案件今（14日）於屯門裁判法院判刑，裁判官鄧少雄指被告在短期內重覆犯案，手法類似，心理報告兩度指其重犯機會高，在認罪扣減後就9罪判囚24星期。

28歲被告劉駿軒報稱無業。承認案情指，由去年11月29日至今年1月1日期間，被告分別在天水圍運動場、俊宏商場、荃灣廣場及屯門華都商場等地方作出非禮行為。其犯案手法相似，當中6名事主案發時正在商店內逛街，被告的充電線突然掉在地上，在他彎身拾起時乘機用手掃事主的小腿，再急速逃離商店。

被告亦兩度以普通話問路犯案，其中一次更尾隨至事主家門前，問路時突然彎腰捉住事主的小腿約10秒。被告在今年1月2日被捕，共有8名事主及目擊者在認人手續中認出被告。事實上，被告在犯下其中兩案後，在去年11月30日已被捕，案件於屯門法院提堂，惟他在法庭保釋期間再多次犯案。

辯方今求情指，被告由今年1月被捕起還押至今，他明白2份精神科報告及心理報告的內容，但不同意心理醫生指其重犯機會高。辯方續指，被告現對犯案感到羞恥，希望對事主表達歉意，決心不會重犯。鄧官則指被告可以不同意報告內容，但法庭需要考慮專業意見。

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