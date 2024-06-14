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陳國基：啟德體育園工程進度良好　啟用前會舉行試行活動 (17:24)

由政務司長陳國基帶領的啟德體育園跨部門工作小組今(14日)舉行首次會議。陳國基於會後表示，會「做快、做強、做好」啟德體育園的籌備工作，稱目前工程進度良好，正式營運前會舉行多次試驗活動，測試各方面的運作，確保一切暢順才啟用。他又說，會做好所需配套措施，包括交通配套等，提到體育園附近有兩個港鐵站，園內亦設巴士站、的士站及多個停車位等，有信心可有效疏導在場觀眾、保持秩序。當局預料，體育園主要設施年底落成，體育園則會於明年上半年啟用。

陳國基表示，體育園的公眾運動場、主場館等的主體結構已大致完成，正進行屋宇設備安裝及系統測試、內部裝修、綠化等工作，按目前工作進度，主要設施會在今年底落成。他強調政府重視營運前期準備工作，會充足測試及準備，確保場地設置、購票系統、場內外秩序管理等運作順暢，亦將邀請市民參與試行活動及提供意見，按經驗作調整及優化安排。

他指，當局會做好「軟硬兼備」，包括確保園區的交通配套落實到位；軟件方面則講求靈活變通，已指示各相關政策局及交通工具營運商等適時制定協調機制，按活動性質、規模及參與人數等作相應人群管理及交通部署。陳國基續指，體育園每次舉辦大型活動會按需要設聯合指揮中心，讓各相關持分者緊密溝通，透露正積極籌備設立諮詢委員會，邀請相關業界人士加入，就體育園的營運及推銷策略提供意見，詳情適時公布。  

陳國基又指，會確保「做強」體育園，發揮最強大的經濟效益，指出啟德體育園有限公司已與逾200個本地及海外體育和非體育活動代理機構接觸，多間機構表示有意在體育園舉辦活動，亦提及明年底會在園內舉辦全運會賽事；又稱體育園會為市民及旅客提供多元化體驗，包括運動、休閒、餐飲及購物等。 

被問到在啟德體育園舉辦活動會否構成噪音問題，影響附近居民，陳國基說，主場館上蓋可開關，若有需要可蓋上，又稱每次噪音測試均達標。

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