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屠龍小隊案辯方指警威嚇及襲擊被告　警否認 (16:39)

屠龍小隊和無名組織涉策劃2019年用炸彈及槍殺警，案件今天（14日）續審。辯方盤問時任「O記」警署警長馮保羅時指，馮與同僚共6人曾在警署房內和被告賴振邦見面，命令賴脫掉衣服、剩下內褲，叫他蹲在牆角，罵他「曱甴」；馮又說賴振邦背記人名後可獲釋放，「唔係我一定整到你坐十幾碌」，馮庭上否認說法。

控方指稱，屬於同謀吳智鴻團伙的被告賴振邦有份製作引爆裝置。馮保羅作供指知悉警方在2020年1月17日拘捕賴振邦，但不知道賴在三個錄影會面沒有說話。賴的代表大律師是香媛在盤問時引述調查報告指，馮於兩天後帶同5名警員長沙灣警署，馮確認。是大律師稱有紀錄顯示，警員帶賴到一間房間了解他的政治背景等，馮稱無印象當天參與會見賴的工作。

是大律師指，馮保羅與警員在房內展示過Telegram之中電子裝置的相片，質問賴振邦將有關物品放在哪裡，馮表示不同意。是大律師續指，警員講過給懺悔機會予賴，叫他穿回褲子，再從袋中取出子彈在賴的赤裸上身摩擦，拉扯他的頭髮，然後說「依家放你走都得，不過會同出面嘅人講係你篤灰嘅」，又把賴的頭部撞向牆壁，馮一概否認。

是大律師質疑，由於賴振邦在警員恐嚇下沒有作出招認，因此警方叫被告彭軍壕「篤多啲人」，甚至配上更多名字，馮保羅說不同意。審訊周一（17日）續。

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