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屠龍小隊案　警稱拘捕「隊長」時曾按頭腳阻反抗　否認毆打被告 (15:33)

「屠龍小隊」和無名組織涉策劃2019年殺警案，今（14日）在高院步入第34天審訊。時任「O記」、現駐守國安處的警署警長馮保羅供稱，在安全屋拘捕「屠龍」隊長黃振強時有「捉住」及控制他，另有同僚「攬住」黃，黃試圖衝破和掙脫警員，混亂之際警員按着黃的頭及腳，約兩分鐘後成功制服黃。辯方指稱，當日警方毆打黃致他多處受傷，並恐嚇利誘他，馮表示不同意。

在被告張銘裕的大律師姚本成盤問下，馮保羅供稱，2020年2月應被告彭軍壕的要求，首次到收押所會見他，彭表示想認罪及做證人，馮指要評估「佢係咪誠心悔過，定係將刑責卸俾其他人」，測試彭是否適宜作證，認為當時的「即興對話」與案無關、沒有記錄。

姚問及，馮在錄取無損權益口供前後多次見彭軍壕的原因，馮稱是彭所要求，他明白對方擔任污點證人承受巨大壓力，因此在情緒上安撫彭，馮同意是做「心理輔導」。馮透露，同年3月首次和還押的涉案槍手的蘇緯軒見面，蘇亦都表明欲當證人，之後錄取口供。

馮確認在上年會見黃振強時，手上已有彭、蘇二人的口供，黃同樣表示想認罪和做證人，馮形容自己負責把關評估被告。有辯方質疑馮對比各人口供，發現有出入就調節供辭，馮否認說法。

代表被告李家田的辯方大律師林芷瑩盤問指，馮與同僚上門拘捕李家田期間打及踢他，恐嚇稱可以取他性命等，之後馮又叫李按稿參與錄影會面，馮否認。馮同意彭軍壕在口供提過李家田有去試槍，但沒因而叫李背稿錄口供。林指出，黃振強被捕後投訴遭警員襲擊受傷，因為警方對黃「打到咁勁」，質疑警方亦對李施用「水刑」？馮表示不同意。

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