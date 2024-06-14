議員批控煙措施「去得太盡」 　盧寵茂：健康回報非常重要 (13:41)

自由黨張宇人發言一開始時說，「多講有少少嘥氣」，他形容自己是「嚴重煙民」，批評當局控煙措施「去得太盡」，「成日講健康，鹽對健康都有問題啦，禁埋佢啦」，又稱政府為了非煙民的多數人，就剝削少數人。他認為，目前的本港吸煙率偏低，若外國政府面對同一情况或已經「咩都唔做」，當局應將用作控煙的資源投放於其他工作，例如加強青少年教育。他在發言時稱盧寵茂不必回應，發言後隨即離場。

盧寵茂在他離場時開始發言，表示不會在吸煙率降到9.1%後就感到滿足，會想繼續改善市民健康，又強調推行控煙政策的回報非常重要，估算香港每年因吸煙帶來的健康禍害損失80億元，若不控制好會浪費醫療資源。

自由黨邵家輝認為，政府的控煙措施要平衡選擇權，提到有些旅客因為此而選擇不來港，又稱很多地方容許吸食加味煙，擔心措施太極端。民建聯李慧琼則說，明白當局用心良苦，但目前香港整體最大目標是發展經濟，擔心措施會影響吸引世界各地人士來港。盧寵茂表示，旅客並非選擇來港吸煙，而是來進行商業活動、參觀景點及感受文化等，認為香港呈現活力及清新空氣，比四處有煙頭及烏煙瘴氣更好，又稱內地社交平台的網民對控煙措施反應很好。

民建聯梁熙說，政府以往會增加煙稅去鼓勵煙民戒煙，關注當局會否考慮先增薄荷煙等加味煙的煙稅，而非一刀切禁止。盧寵茂說，加煙稅是有效策略，但《主題性住戶統計調查》結果反映加味煙對年青人影響大，不少人更因為加味煙是開始吸煙，故要作出管控政策，避免年青人吸食第一口煙。他又指出，政府會訂立適合的緩衝期，讓市民交出其另類煙器具及產品。