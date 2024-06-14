明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

議員批控煙措施「去得太盡」 　盧寵茂：健康回報非常重要 (13:41)

政府提出10項短期控煙措施，包括禁止排隊時吸煙、禁止加味煙。立法會衛生事務委員會今（14日）討論相關建議，有議員批評控煙措施「去得太盡」，又擔憂會影響旅客來港意欲。醫務衛生局長盧寵茂回應指，部分同樣有嚴格控煙措施的地方，商業及旅遊活動仍然活躍，相信有參考意義，當局評估旅客來港是要商機、美食及景點，某類的控煙政策應不會有很多影響，又強調推行控煙政策的回報非常重要。

自由黨張宇人發言一開始時說，「多講有少少嘥氣」，他形容自己是「嚴重煙民」，批評當局控煙措施「去得太盡」，「成日講健康，鹽對健康都有問題啦，禁埋佢啦」，又稱政府為了非煙民的多數人，就剝削少數人。他認為，目前的本港吸煙率偏低，若外國政府面對同一情况或已經「咩都唔做」，當局應將用作控煙的資源投放於其他工作，例如加強青少年教育。他在發言時稱盧寵茂不必回應，發言後隨即離場。

盧寵茂在他離場時開始發言，表示不會在吸煙率降到9.1%後就感到滿足，會想繼續改善市民健康，又強調推行控煙政策的回報非常重要，估算香港每年因吸煙帶來的健康禍害損失80億元，若不控制好會浪費醫療資源。

自由黨邵家輝認為，政府的控煙措施要平衡選擇權，提到有些旅客因為此而選擇不來港，又稱很多地方容許吸食加味煙，擔心措施太極端。民建聯李慧琼則說，明白當局用心良苦，但目前香港整體最大目標是發展經濟，擔心措施會影響吸引世界各地人士來港。盧寵茂表示，旅客並非選擇來港吸煙，而是來進行商業活動、參觀景點及感受文化等，認為香港呈現活力及清新空氣，比四處有煙頭及烏煙瘴氣更好，又稱內地社交平台的網民對控煙措施反應很好。

民建聯梁熙說，政府以往會增加煙稅去鼓勵煙民戒煙，關注當局會否考慮先增薄荷煙等加味煙的煙稅，而非一刀切禁止。盧寵茂說，加煙稅是有效策略，但《主題性住戶統計調查》結果反映加味煙對年青人影響大，不少人更因為加味煙是開始吸煙，故要作出管控政策，避免年青人吸食第一口煙。他又指出，政府會訂立適合的緩衝期，讓市民交出其另類煙器具及產品。

相關字詞﹕編輯推介 控煙 盧寵茂 立法會

上 / 下一篇新聞