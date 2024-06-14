明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

驗車中心為年檢車輛偽造廢氣排放數據　廉署拘廿人 (12:17)

廉署揭發車輛測試中心職員涉嫌在車輛年檢中貪污造假，拘捕20人。廉署發現，有運輸署指定驗車中心向新界3間車房收受賄款，涉嫌每月為20輛接受年檢的車輛偽造廢氣排放的合格數據。被捕人士包括指定驗車中心負責人及新界區內的車房東主，另有兩名被捕者為運輸署合約員工，涉嫌從其中一名驗車中心負責人收取利益，向對方通風報信稱廉署正調查事件。涉案驗車中心已被運輸署暫停營運。

所有被捕人士已獲准保釋，除兩名涉「通風報信」者外，其餘18名被捕人士年齡介乎27至69歲，包括4名指定驗車中心負責人及6名指定驗車中心驗車員，當中一人兼任中心經理；4人為車房東主，分別在新界營運3間車房；另有4名被捕人士為中間人。廉署執行處總調查主任李惠表示，廉署早前接獲投訴後跟進調查，發現涉案驗車中心職員從車房或中間人收賄，先於驗車時將合格及不合格的車輛梅花間竹排列，取得合格車輛的數據後，會再次測試已經合格的車輛，然後將數據偷龍轉鳳套用於不合格的車輛上。廉署相信案件只涉廢氣排放測試，料其他車輛年檢測試項目無受影響。

廉署指，涉案車輛均由3間車房轉介，涉事職員每月為20輛車造假，而涉案車房會提供「一條龍」服務，收費2000至3000元為車主安排車輛年檢，而驗車中心本身收費為580元，廉署不排除當中差價正屬賄款，不排除有人為求以最低成本完成車輛年檢，串謀驗車中心造假。廉署在行動中檢獲10輛涉事私家車，經運輸署覆檢，全部車輛的廢氣排放數據均不達標，部分車輛排氣系統亦曾被改動。廉署又指，涉案車輛車齡最多為10多年。至於造假行為持續時長，廉署指有待調查。

相關字詞﹕編輯推介 廉政公署

上 / 下一篇新聞