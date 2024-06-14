驗車中心為年檢車輛偽造廢氣排放數據　廉署拘廿人 (12:17)

所有被捕人士已獲准保釋，除兩名涉「通風報信」者外，其餘18名被捕人士年齡介乎27至69歲，包括4名指定驗車中心負責人及6名指定驗車中心驗車員，當中一人兼任中心經理；4人為車房東主，分別在新界營運3間車房；另有4名被捕人士為中間人。廉署執行處總調查主任李惠表示，廉署早前接獲投訴後跟進調查，發現涉案驗車中心職員從車房或中間人收賄，先於驗車時將合格及不合格的車輛梅花間竹排列，取得合格車輛的數據後，會再次測試已經合格的車輛，然後將數據偷龍轉鳳套用於不合格的車輛上。廉署相信案件只涉廢氣排放測試，料其他車輛年檢測試項目無受影響。

廉署指，涉案車輛均由3間車房轉介，涉事職員每月為20輛車造假，而涉案車房會提供「一條龍」服務，收費2000至3000元為車主安排車輛年檢，而驗車中心本身收費為580元，廉署不排除當中差價正屬賄款，不排除有人為求以最低成本完成車輛年檢，串謀驗車中心造假。廉署在行動中檢獲10輛涉事私家車，經運輸署覆檢，全部車輛的廢氣排放數據均不達標，部分車輛排氣系統亦曾被改動。廉署又指，涉案車輛車齡最多為10多年。至於造假行為持續時長，廉署指有待調查。