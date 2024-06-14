中聯辦斥岑耀信詆譭香港司法　成外部勢力馬前卒 (11:59)

中聯辦指，岑耀信「詆譭香港司法、誣衊香港法官，完全是信口雌黃、刻意造謠，是嚴重失實、失德、失信的惡劣行徑」，而且妄議尚未審結案件判決，違背法官職業道德，並肆意詆譭全國人大常委會制定及解釋香港國安法的正當性，又指岑耀信沒有參與處理有關案件，不知悉審理過程，靠「臆想猜測」污蔑香港法官、攻擊香港司法獨立，「不外是想配合外部勢力，向審理有關案件的法官施壓」，亦「嚴重背離其就任非常任海外法官時的誓言…充分說明他心甘情願充當英國政治操弄工具，徹底淪為外部勢力干擾破壞香港安全穩定的馬前卒。」

中聯辦強調，香港法治水準回歸以來不斷提升，「如果說香港法治面臨什麼問題的話，那最大的問題就是香港司法受到外部勢力的公然干預、破壞，包括威脅、恐嚇制裁香港法官等毫無底線的行徑」，指岑耀信與羅奇先後抹黑香港法治及唱衰香港國際金融中心，加上英國政府對付香港駐倫敦經貿辦職員及美國政客叫囂撤銷香港駐美經貿辦特權地位屬相互策應，認為外部勢力妄圖傷害香港國際金融中心地位、法治環境和國際化的「狼子野心」昭然若揭。