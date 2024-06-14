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歐盟發表香港年度報告稱一國兩制原則瓦解　港府強烈不滿和反對 (11:06)

歐盟委員會發表2023年的香港年度報告，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，期內香港權利自由持續侵蝕、一國兩制原則瓦解，反對派遭排除參與各級選舉，國安法被用來打壓異見，影響對香港法治的信心和香港作為國際樞紐地位。港府批評報告在國安及人權等的內容偏頗不實，表示強烈不滿和反對，敦促歐盟認清事實，立即停止干預香港事務。

歐盟在2023年的報告中描述，香港多方面基本自由受壓。報告詳列去年區議會選舉改制後直選議席比例大幅減少，期內民主黨未能舉行籌款活動、公民黨解散，報告形容是多元聲音的空間進一步收窄。報告也提及，期內港府首度引用國安法通緝海外人士，及本港法庭繼續適應國安法。歐盟及其成員國駐港代表期內共122次旁聽案件。

在經濟方面，在港的歐盟企業數目繼續冠絕外資，根據統計署去年數字，至少1548間歐洲企業在香港運作，但較疫情前2019年水平下跌3.4%。

港府反駁時批評，歐盟漠視香港2019年發生暴亂，一再通過報告詆譭特區，對國家安全令社會及營商環境恢復置若罔聞，形容是「典型的虛偽『雙標』」。翻查資料，同樣說法曾見諸港府反駁美國國會。港府強調，任何外國或外部勢力試圖破壞香港繁榮穩定，絕不會得逞；特區政府會繼續堅定履職、堅持法治原則，確保一國兩制、港人治港、高度自治方針實踐行穩致遠。

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