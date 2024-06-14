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元朗流浪貓兩遭車輾斃　司機不顧而去後自首 (00:46)

【6月14日00:46更新】元朗發生懷疑故意輾死貓事件，網上流傳一段行車記錄儀片段，顯示前日（12日）凌晨約2時38分，有貓隻躺在路中間，被一輛白色私家車輾過，私家車明顯有顛簸，其後男司機曾下車查看貓隻，約兩分鐘該車掉頭再次輾過貓隻。今早發現貓隻屍體的周先生已向毛孩關愛組求助，接走貓屍，並已報警追究涉事司機責任。涉案29歲鄭姓男司機昨晚（13日）到警署自首，涉嫌「不小心駕駛」、「發生意外後沒有停車」及「發生意外後沒有報案」被捕，現正被扣查。

網上流傳片段顯示，貓隻第一次被輾過後，身體曾有數秒抽搐，其後男司機曾下車查看貓隻，約兩分鐘該車掉頭再次輾過貓隻。報案人周先生向本報表示，網上流傳片段正來自他的「車Cam」，他今早約7時在車旁發現一具貓隻屍體「頭爆晒」，查看行車記錄儀發現，貓隻曾兩度被車輾過。他續稱，捱撞貓隻名為「波尾」，在附近生活約一年，附近居民偶爾會餵食「波尾」，見到「波尾」被輾斃非常傷心，「唔想佢最後一程都係被車輾」，執起貓屍後向毛孩關愛組求助，並捐出500元火化費。

周先生提及，「波尾」健康狀况欠佳，事發前20分鐘曾有愛護動物協會督察嘗試接走「波尾」但不成功，詎料督察離開約10分鐘後發生悲劇。他又說，現行法例不夠阻嚇力，導致此類事故時有發生。

毛孩關愛組文哥在Facebook群組「毛孩關注組」指，事發地為元朗山貝河東路，捱撞貓隻為貓女，無晶片，將為其安排火化。他續稱，現時「波尾」仍在他車上，待明早警方來拍照取證，交通部亦有聯絡他了解情况。

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