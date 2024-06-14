元朗流浪貓兩遭車輾斃　司機不顧而去後自首 (00:46)

網上流傳片段顯示，貓隻第一次被輾過後，身體曾有數秒抽搐，其後男司機曾下車查看貓隻，約兩分鐘該車掉頭再次輾過貓隻。報案人周先生向本報表示，網上流傳片段正來自他的「車Cam」，他今早約7時在車旁發現一具貓隻屍體「頭爆晒」，查看行車記錄儀發現，貓隻曾兩度被車輾過。他續稱，捱撞貓隻名為「波尾」，在附近生活約一年，附近居民偶爾會餵食「波尾」，見到「波尾」被輾斃非常傷心，「唔想佢最後一程都係被車輾」，執起貓屍後向毛孩關愛組求助，並捐出500元火化費。

周先生提及，「波尾」健康狀况欠佳，事發前20分鐘曾有愛護動物協會督察嘗試接走「波尾」但不成功，詎料督察離開約10分鐘後發生悲劇。他又說，現行法例不夠阻嚇力，導致此類事故時有發生。

毛孩關愛組文哥在Facebook群組「毛孩關注組」指，事發地為元朗山貝河東路，捱撞貓隻為貓女，無晶片，將為其安排火化。他續稱，現時「波尾」仍在他車上，待明早警方來拍照取證，交通部亦有聯絡他了解情况。