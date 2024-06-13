涉偷拍女同事如廁及淋浴後抹身等　消防員認罪候懲 (22:50)

被告張國振（32歲，消防員）原被控11項窺淫及一項非法拍攝或觀察私密部位罪名，控方經修訂下，撤回其中4項窺淫罪。被告承認的8項控罪發生於2021年9月至2023年9月，在香港某消防局的浴室、廁所及辦公室內，當中涉及女消防隊長X及女文職員工Y。

辯方求情指出，被告與61歲母親同住，本將與拍拖12年的初戀女友結婚，但因今次事件後分手，並患上抑鬱症。辯方指被告現時月入是頂點的3.5萬元，原將被建議升職，但經過事件面臨革職，損失約33萬強積金。辯方亦稱被告沒將影片用於商業用途，不牽涉敲詐、放上互聯網或傳送第三者。

控方案情指出，去年9月13日近晚上11時，女消防隊長X涉案浴室洗澡，之後抹身，發現有人透過門下空隙，把手機伸出偷拍，X呼叫了「嘩」一聲，穿回衣服並向消防局的上級報告。上級即時向包括被告在內的5名當值消防員查看手機，但沒有發現，事件最終報警。

翌日X認出被告手機與偷拍她的手機相同，被告因而被捕。警方於被告家中檢走2部手機、1部平板電腦、1部手提電腦及1隻USB手指。警方再發現其餘偷拍女文職員工的片段，當中包括她如廁及更換衛生巾的畫面。