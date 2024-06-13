警方拘15男瓦解人蛇集團　另揭集團因金錢糾紛內訌禁錮成員 (20:57)

警方昨午（12日）發現一艘載有非法入境者的可疑船隻，拘捕船上5名非華裔非法入境者以及兩名男「蛇頭」。警方今日（13日）凌晨再接報一宗發生於大嶼山的非法禁錮案，拘捕5男。調查後原來兩宗案件有關連，警方相信該個有三合會背景的偷運人蛇的集團因被揭發及拘捕部分成員，損失船隻和收入，引起衝突和内訌，因而招致禁錮事件。警方其後再拘捕3男，包括集團主腦，相信已經成功瓦解該集團。
新界南總區刑事總部警司李木易表示，12日下午1時許，水警於海上巡邏期間，在大澳對出一帶發現一輛可疑船隻，調查後拘捕兩名男蛇頭和5名非華裔非法入境者。13日凌晨，警方接報有數名男子將幾名受害者禁錮於東涌一個村屋單位，並襲擊他們，警方到場救出受害者並拘捕5男。
警方調查後發現兩案有關係，涉及一個活躍於東涌一帶的有三合會背景以及有組織偷運人蛇集團。李木易說該集團分工精細，有人專責運人、有人安排船隻，本案涉及一輛剛報失船隻，懷疑有人偷船作案。警方相信12日的拘捕行動令該集團招致金錢損失，集團因此出現金錢糾紛、產生衝突甚至内訌，於是出現禁錮事件。警方其後於全港多處另外拘捕3男，包括集團主腦。
行動中，合共10名本地男子被捕，涉嫌安排非法入境者進入香港、未獲授權取用船隻、傷人、非法禁錮罪。另外有5名非華裔非法入境者被捕。15名被捕人介乎20至36歲。據悉5名非法入境者分別為印度、孟加拉、巴基斯坦籍，懷疑他們到港後進行酷刑聲請，至於人蛇收費有待調查。