警方拘15男瓦解人蛇集團　另揭集團因金錢糾紛內訌禁錮成員 (20:57)

新界南總區刑事總部警司李木易表示，12日下午1時許，水警於海上巡邏期間，在大澳對出一帶發現一輛可疑船隻，調查後拘捕兩名男蛇頭和5名非華裔非法入境者。13日凌晨，警方接報有數名男子將幾名受害者禁錮於東涌一個村屋單位，並襲擊他們，警方到場救出受害者並拘捕5男。

警方調查後發現兩案有關係，涉及一個活躍於東涌一帶的有三合會背景以及有組織偷運人蛇集團。李木易說該集團分工精細，有人專責運人、有人安排船隻，本案涉及一輛剛報失船隻，懷疑有人偷船作案。警方相信12日的拘捕行動令該集團招致金錢損失，集團因此出現金錢糾紛、產生衝突甚至内訌，於是出現禁錮事件。警方其後於全港多處另外拘捕3男，包括集團主腦。

行動中，合共10名本地男子被捕，涉嫌安排非法入境者進入香港、未獲授權取用船隻、傷人、非法禁錮罪。另外有5名非華裔非法入境者被捕。15名被捕人介乎20至36歲。據悉5名非法入境者分別為印度、孟加拉、巴基斯坦籍，懷疑他們到港後進行酷刑聲請，至於人蛇收費有待調查。