黃大仙昨停電 有酒樓死去兩龍躉 連生意損失兩萬 (20:16)

黎女士稱，海鮮在停電期間沒有氧氣，昨晚已有兩條龍躉死去，至今早再發現東星班、龍蝦「浮係水面、反肚」，馬上入貨以應付周日父親節酒席。她說，昨晚酒樓入座率約八成，當中六成半已開始用膳，大部分食客均有結帳，但部分食客「（餸菜）嚟咗都未食」，酒樓亦未能提供部分菜式，故收不足全數。她說當時未能使用收銀機，同事人手計算帳單，另有同事負責看守漁缸，以免缸水溢出，同事最終要留守至凌晨1時許，待電力恢復，可用電閘關門才收工。

她說，過去停電多因維修，會預先通知，昨晚首遇突發停電，目前未獲商場及中電方面接觸，期望中電會跟進及補償。

黃大仙下邨龍光樓昨晚亦受影響停電，龍光樓變電站外今有電纜修復工程，地面一條紅色喉管接駁至200米外龍輝樓變電站，工程預計6月19日完成。龍光樓住戶陳先生說當時家中酷熱難耐，但電梯停用，亦不清楚大堂大閘可否開啟，最終與鄰居到走廊乘涼。他讚揚政府跟進效率，稱有民安隊上門了解行動不便鄰居情況，又提供食水協助。