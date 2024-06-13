警拘男生孕婦　涉3宗「猜猜我是誰」騙案 (17:27)

警方於5月及6月接獲分別77歲男子及89歲女子報案，指接獲來歷不明的騙徒電話，訛稱是他們的家人，聲稱因犯刑事案件被警方拘留，需要大量現金作為保釋金，並安排同黨到住所收取款項，兩事主不虞有詐，分別將11萬港元及112萬港元及人民幣現金交給騙徒，事主其後向家人透露，才揭發被騙，於是報警求助。

西區警區刑事部接手調查後，翻查大量閉路電視片段及情報分析，鎖定兩名目標男女，初步相信是詐騙集團負責收款成員，昨日（12日）採取行動，分別在銅鑼灣及天水圍拘捕兩人，經調查被捕男生收取500元報酬，另39歲女子則收取1000元，她同時涉及5月將軍澳區一宗同類型騙案，到事主住所收取28萬元現金。兩人正被扣查，稍後將被落案起訴有關罪名。警方會繼續追查有否牽涉其他騙案，與及騙款去向。

西區警區刑事調查隊督察黃啓琛表示，警方發現詐騙集團以金錢利誘特定人士，包括學生及家庭主婦，負責向事主收取騙款，令事主減低戒心。