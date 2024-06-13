明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警拘男生孕婦　涉3宗「猜猜我是誰」騙案 (17:27)

警方昨日（12日）以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名16歲男學生及一名39歲孕婦，兩人分別涉及3宗於5月至6月發生的「猜猜我是誰」騙案，騙款超過150萬元。當中有長者被騙去存放家中的畢生積蓄。

警方於5月及6月接獲分別77歲男子及89歲女子報案，指接獲來歷不明的騙徒電話，訛稱是他們的家人，聲稱因犯刑事案件被警方拘留，需要大量現金作為保釋金，並安排同黨到住所收取款項，兩事主不虞有詐，分別將11萬港元及112萬港元及人民幣現金交給騙徒，事主其後向家人透露，才揭發被騙，於是報警求助。

西區警區刑事部接手調查後，翻查大量閉路電視片段及情報分析，鎖定兩名目標男女，初步相信是詐騙集團負責收款成員，昨日（12日）採取行動，分別在銅鑼灣及天水圍拘捕兩人，經調查被捕男生收取500元報酬，另39歲女子則收取1000元，她同時涉及5月將軍澳區一宗同類型騙案，到事主住所收取28萬元現金。兩人正被扣查，稍後將被落案起訴有關罪名。警方會繼續追查有否牽涉其他騙案，與及騙款去向。

西區警區刑事調查隊督察黃啓琛表示，警方發現詐騙集團以金錢利誘特定人士，包括學生及家庭主婦，負責向事主收取騙款，令事主減低戒心。

相關字詞﹕騙案

上 / 下一篇新聞