昂坪360明起舉辦多啦A夢活動　設3架主題纜車冀吸旅客 (16:55)

「100%多啦A夢」主題纜車共有3架，以多啦A夢標誌性的藍色為主調，並於車上繫上全新登場發布「100%朋友召喚鈴」，其中不載客的全包版主題纜車車身貼滿31隻不同造型和表情的多啦A夢；載客版主題纜車則有兩架，為水晶纜車改裝，車門改為粉紅色的「隨意門」。被問到乘客如何才能乘坐主題纜車，昂坪360董事總經理董沛銓指「嚟搭多幾次就會有機會坐到」，又指「物以罕為貴」，「搭到係一種運氣」，但即使在昂坪市集與主題纜車「打卡」，亦是不錯的體驗。對於預期成效，他說天氣是重要因素，希望暑期天氣愈來愈好，同時亦會向大灣區、東南亞地區宣傳活動，希望人流增加。

昂坪市集圓形廣場亦會有巨型的新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」，高2.5米，同場亦有6個不同造型的多啦A夢和法寶「隨意門」。「100%朋友召喚鈴」實質為一台巨型扭蛋機，完成指定步驟即可參加抽獎活動，有機會獲得法寶「隨意門」、「時光機」、「記憶麵包」造型文具及其他昂坪360精品。

另外，昂坪市集亦會擺放「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置，呈現主角們經常於課後消遣的標誌空地場景；10個立體多啦A夢「一比一」大雕塑，將由7月13日至8月11日出現在昂坪市集不同地方。