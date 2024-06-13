明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港大男學生否認非禮「組媽」　自辯認用下體接觸事主稱未覺對方不悅 (15:08)

港大男學生涉嫌在宿舍非禮「組媽」，案件今日（13日）在東區裁判法院續審。裁判官裁定兩項非禮罪有表證成立，被告選擇自辯，稱案發時他對事主有好感，兩人共處一室時，他想觀察事主是否願意有身體接觸，才以下體觸碰事主臀部。被告亦稱他從友人聽到有關事主的傳聞，以為事主對兩性關係較開放，加上兩人相處的經歷，才認為「我哋之間嘅接觸，接受度較高。」

被告潘啟堯（22歲）現為港大四年級生。他供稱，2021年他由副學士升讀港大，8月參加宿舍迎新會時認識擔任他「組媽」的X。其後兩人不時以通訊軟件聊天，X主動向他介紹兼職工作，被告認為與X關係親密，並對X抱有好感。

當日酒局末段，X向仍有餘興的組員提出改到她房間內繼續喝酒。及後酒局人數漸減，直到餘下被告、X及一男組員時，由於該男組員已睡着，被告認為如同他與X獨處一室，亦開始思考X是否也對他有意思。

其時X收拾房間，被告主動幫X摺衫，他庭上稱「咁做比較窩心、暖男行為，希望可以impress到佢。」被告稱兩人收拾時會有「挨挨憑憑」，他解釋當時想看X是否願意被接觸，故用下體頂向X，而X回應「咪搞啦」時沒展露不悅，被告認為X或許因為男組員在場才有顧慮，並得出「唔係不恰當行為，只係Timing（時機）唔啱」的想法。

及後兩人坐在床邊閑聊，被告稱他沒有攬X的腰。被告隨男組員離開後，不久他發現他遺留水杯，加上「想睇下有冇機會發展關係」，遂折返X房間。被告曾向X暗示性器官及「幫我解決」，但堅稱從沒掏出陽具。被告稱當日他喝得七分醉，以及他曾從友人聽過X的傳聞，因為認為X對於兩性關係較開放，加上兩人的經歷，故認為X對身體接觸的接受程度較高。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞