港大男學生否認非禮「組媽」　自辯認用下體接觸事主稱未覺對方不悅 (15:08)

被告潘啟堯（22歲）現為港大四年級生。他供稱，2021年他由副學士升讀港大，8月參加宿舍迎新會時認識擔任他「組媽」的X。其後兩人不時以通訊軟件聊天，X主動向他介紹兼職工作，被告認為與X關係親密，並對X抱有好感。

當日酒局末段，X向仍有餘興的組員提出改到她房間內繼續喝酒。及後酒局人數漸減，直到餘下被告、X及一男組員時，由於該男組員已睡着，被告認為如同他與X獨處一室，亦開始思考X是否也對他有意思。

其時X收拾房間，被告主動幫X摺衫，他庭上稱「咁做比較窩心、暖男行為，希望可以impress到佢。」被告稱兩人收拾時會有「挨挨憑憑」，他解釋當時想看X是否願意被接觸，故用下體頂向X，而X回應「咪搞啦」時沒展露不悅，被告認為X或許因為男組員在場才有顧慮，並得出「唔係不恰當行為，只係Timing（時機）唔啱」的想法。

及後兩人坐在床邊閑聊，被告稱他沒有攬X的腰。被告隨男組員離開後，不久他發現他遺留水杯，加上「想睇下有冇機會發展關係」，遂折返X房間。被告曾向X暗示性器官及「幫我解決」，但堅稱從沒掏出陽具。被告稱當日他喝得七分醉，以及他曾從友人聽過X的傳聞，因為認為X對於兩性關係較開放，加上兩人的經歷，故認為X對身體接觸的接受程度較高。