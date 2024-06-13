屠龍小隊案　負責行動警員稱得知被告父親為同袍　否認因此「輕手啲」 (14:19)

在2020年6月上門拘捕被告李家田的有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）偵緝警員楊立隆，昨接受李家田的代表大律師林芷瑩盤問，他否認與同僚在廁所內毆打李，以及對李使用「水刑」。楊今續在林大律師盤問下作供確認，李家田翌日遭以無牌管有槍和彈藥罪起訴。林指出，數日後李在粉嶺裁判法院提訊時投訴曾被警員毆打恐嚇，楊表示不知道。

時任高級督察、駐守策劃及發展部的莫藹謙兼任重點搜查隊，她供稱於6月11日帶同隊員在李家田居住的兩層寓所搜索，她收到指示要找的證物可能包括槍械，但最終沒有搜出槍彈。莫在林大律師盤問時指，當日她由「O記」同袍帶往搜查，其中有同袍稱廁所「唔係搜查範圍」，因此莫與隊員無入廁所，而其餘位置均有搜過；莫同意不知廁所內的發生何事。

控方其後傳召曾任案件主管的總督察張堃婷作供，她指有下令李家田帶返警署後須要特別監管及不准與外界接觸，因為案件牽涉嚴重暴力事故和槍枝，而且仍有在逃人士，以免李聯絡有關人士。林大狀盤問下，張稱沒有指示過同僚不要搜查李家田寓所的廁所，又指不會容許同事這樣做，稱「一定要搜」。

代表被告張銘裕的大律師姚本成盤問下，張確認警方於2019年12月跟蹤和拘捕涉案的黃振強和吳智鴻，行動由她負責；之後警方尋找彭軍壕時已知他是同僚兒子，至2020年1月把彭拘捕。姚大狀問張，彭還押期間見警方有否說過他父親是「沙展」，要求「俾個面」，張表示這屬違法。審訊明（14日）續。