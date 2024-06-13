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戀童漢出獄一年再狎男童判囚9年4個月　上訴刑期被駁回 (12:47)

有性侵案底、患戀童癖的男電工出獄後再犯風化案，將15歲男生帶回家口交及肛交，並拍攝過程再發送予友人。他承認與16歲以下男子同性肛交等5罪，判囚9年4個月，事後不服刑期上訴。上訴庭今（13日）頒判辭表示，他利用相同作案手法，在街上隨機搭訕年輕男童及帶回家性侵，構成持續的危險，遂駁回上訴。

上訴人李國偉（案發時46歲）承認2019年9月9日與事主X肛交、對X作出猥褻行為和非禮，以及拍攝X共12張兒童色情照片和9段影片，發布其中兩張照片和3段影片。原審法官杜麗冰判刑時，將部分控罪的刑期分期執行，總刑期9年4個月。

上訴方爭議刑期過重，稱被告沒有直接對X使用暴力，涉及肛交和非禮等3項控罪來自同一事件，刑期應該同期執行。署理首席法官麥機智及上訴庭法官薛偉成在判辭表示，被告在數小時內干犯3罪，涉及迫X口交和肛交、在X體內射精等，若法庭不分期執行刑期，無法正確評估其罪責，原審判刑完全適當。

上訴庭強調，本案牽涉多項加刑因素，被告在另一性侵案出獄後再犯，對年輕男童構成持續的危險，判刑須具阻嚇性。上訴庭提及，從被告和X的對話紀錄來看，X顯然感驚慌和無力逃走，才屈服於一名年長男子；X事後萌生自殺念頭，X的母親因為兒子遭遇而感受痛苦，原審判刑並非過重。

至於涉及色情物品的兩項控罪，上訴庭指被告發布性交照片和影片，構成另一加刑因素，使X備受折磨。上訴庭裁定原審判刑無不妥之處，駁回上訴。

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