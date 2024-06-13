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李家超談旅遊發展稱香港如「桃花源」　冀各界共同努力宣傳 (12:51)

特首李家超今早（13日）出席立法會行政長官互動交流答問會，討論議題包括「弘揚中華文化、推動文旅融合」。李家超說，認同議員提出不同的概念及旅遊路線，稱政府的角色是以政策配合，有「搭台」及推廣宣傳的作用。他強調，推出不同特色旅遊路線後，宣傳十分重要，稱香港有如「桃花源」，但不能如《桃花源記》中的世外桃源般「隱世」，而是要世人均認識香港，各界要努力宣傳。

多位議員建議推動不同特色旅遊體驗，其中議員鄧飛建議推動內地中小學生來港研學，議員陳振英提議舉辦沉浸式體驗的旅遊活動，旅遊界議員姚柏良則期望政府政策串連起不同旅遊相關產業，並推出措施鼓勵更多旅行團遊客訪港。另一名議員劉業強則提及，新界有不少景點如屏山鄧氏宗祠、錦田文物徑、荔枝窩等均具潛力，可達至文化與旅遊融合，弘揚中華文化。

李家超先重申，政府在推動旅遊業有重要角色，但業界、社會等持分者更重要，「咩路線吸引業界最知」。他同意新界有不少具吸引力嘅特色景點，若能凝聚力量，「搞一個咩咩城，或者咩咩古都咁，呢啲都得㗎」。

李家超又表示，互動交流答問會中不能即時解決各項問題，但相信可以提升社會關注度，凝聚方向，希望可以創造共識，政府及業界齊心做好事。

他在總結發言時重申，政府重視支持或反對、鼓勵或批評的意見及交流，認為本港立法會不似西方國家的議會搞政治掛帥的對立，而是務實為港人「做成事」，又稱要做到展現愛國者治港的特別優越價值、展現議員高質素又高效率是考驗。他說，經常留意立法會辯論，認為有不同意見及差異是正常的事，很多時候更加是好事，但要展現愛國者治港的優越價值，就要在辯論過程中求同存異、不求「我贏你輸」，而是要尋求最大公約數及最大公眾利益。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 李家超 行政長官互動交流答問會 旅遊

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