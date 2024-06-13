明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府下周發表氫能發展策略　將研究如何推進「低空經濟」 (11:38)

特首李家超今早（13日）出席立法會行政長官互動交流答問會，討論範圍包括發展新質生產力。李家超預告，環境及生態局下周一會發表香港氫能發展策略，解釋及介紹香港整體氫能發展，亦會提出使用氫能的安全指引，稱或涉修改《氣體安全條例》。他說，香港目前有雙層氫能巴士，透露今年會推出數個試點項目，例如氫能垃圾車、有軌電車，亦會涉及加氫設施及氫能發電設備等。

民建聯葛珮帆促請政府成立跨部門小組，制訂涉及「低空經濟」的政策措施，又建議設立不同試點，例如直升機跨境載人服務，於香港國際機場以「一地兩檢」形式，旅客抵港後可轉乘直升機往大灣區；試行低空外賣速遞及以直升機觀光旅遊，在西貢地質公園、離島等較不密集空間率先落實。

李家超回應說，「低空經濟」有發展空間，但由於香港高樓大廈較多，加上要小心考慮安全問題，包括航道、信號問題，相信有很多挑戰要克服，當局會研究如何推進。他又同意跨部門協作十分重要，笑言副司長任重道遠，有很多議題需靠他統籌。

洪雯質疑生物科技企業上市未助本地發展新質生產力

議員洪雯就指，本港自2018年容許未有收入或利潤的生物科技企業在港上市，雖然當時引入約50間企業，本港亦就此成為全球第二大生物科技企業集資中心，惟該批企業中只有2間企業與本地有實質關連，質疑是否應調整香港國際金融中心的定位，以及如何推動本地企業發展新質生產力。

李家超回應指，全世界的國際金融中心都有不同角色，但均必須讓全世界資金自由流通，「否則做唔到國際，只能夠做地方中心」，認為地區中心並非香港的定位，稱除外資經港交所投資本港外，吸納企業來港也屬資金來源之一，反映本港競爭力，又舉例指不少家族辦公室原本不在香港，但他們會帶資金來港和投資本港，可創造過萬個職位。

尚海龍促將6.12定為「新質企業家日」

立法會議員尚海龍則關注吸納人才，問政府如何推動跨部門合作，加大力度支持新來港企業家發展，並稱香港投資管理有限公司昨迎來首項投資，與港產「獨角獸」科企思謀集團（SmartMore）簽訂戰略合作協議，建議政府將6月12日定為「新質企業家日」。李家超指，政府為吸納人才，已成立人才服務辦公室，亦提供線上平台，可即時配對職位，認為這些措施已經有序推進。

相關字詞﹕編輯推介 李家超 立法會 新質生產力

上 / 下一篇新聞