政府下周發表氫能發展策略　將研究如何推進「低空經濟」 (11:38)

民建聯葛珮帆促請政府成立跨部門小組，制訂涉及「低空經濟」的政策措施，又建議設立不同試點，例如直升機跨境載人服務，於香港國際機場以「一地兩檢」形式，旅客抵港後可轉乘直升機往大灣區；試行低空外賣速遞及以直升機觀光旅遊，在西貢地質公園、離島等較不密集空間率先落實。

李家超回應說，「低空經濟」有發展空間，但由於香港高樓大廈較多，加上要小心考慮安全問題，包括航道、信號問題，相信有很多挑戰要克服，當局會研究如何推進。他又同意跨部門協作十分重要，笑言副司長任重道遠，有很多議題需靠他統籌。

洪雯質疑生物科技企業上市未助本地發展新質生產力

議員洪雯就指，本港自2018年容許未有收入或利潤的生物科技企業在港上市，雖然當時引入約50間企業，本港亦就此成為全球第二大生物科技企業集資中心，惟該批企業中只有2間企業與本地有實質關連，質疑是否應調整香港國際金融中心的定位，以及如何推動本地企業發展新質生產力。

李家超回應指，全世界的國際金融中心都有不同角色，但均必須讓全世界資金自由流通，「否則做唔到國際，只能夠做地方中心」，認為地區中心並非香港的定位，稱除外資經港交所投資本港外，吸納企業來港也屬資金來源之一，反映本港競爭力，又舉例指不少家族辦公室原本不在香港，但他們會帶資金來港和投資本港，可創造過萬個職位。

尚海龍促將6.12定為「新質企業家日」

立法會議員尚海龍則關注吸納人才，問政府如何推動跨部門合作，加大力度支持新來港企業家發展，並稱香港投資管理有限公司昨迎來首項投資，與港產「獨角獸」科企思謀集團（SmartMore）簽訂戰略合作協議，建議政府將6月12日定為「新質企業家日」。李家超指，政府為吸納人才，已成立人才服務辦公室，亦提供線上平台，可即時配對職位，認為這些措施已經有序推進。