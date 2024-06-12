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匡智會兩間地區中心伺服器遭入侵 疑泄2000人個人資料 (23:21)

匡智會公布，昨日上午發現轄下兩間殘疾人士地區支援中心的伺服器遭黑客入侵，已向警方報案，初步調查顯示被入侵的檔案涉及約2000名服務使用者及其家屬、義工以及員工個人資料，具體細節仍在調查。個人資料私隱專員公署回覆稱，今日接獲相關機構的資料外泄事故通報，所涉及的個人資料，可能包括姓名、身分證號碼、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼、相片、財務資料和健康資料等，公署已建議相關機構盡快通知受影響人士，署方已按既定程序展開循規審查。

匡智會表示，昨日上午發現兩間分別位於北區及觀塘西的中心伺服器遭黑客入侵，導致系統未能正常運作，部分內部文件被上鎖。該會稱已即時中斷伺服器連結，並採取措施減低事件影響及加強重置安全措施，另已向警方報案，以及向私隱專員公署和社會福利署報告。

匡智會稱正接觸受影響人士並着其提高警覺，以防範可能外泄的資料被濫用、惡意或非法使用，提醒他們如收到可疑電郵、訊息或連結等，切勿開啟或點擊，並加強網絡安全，有需要亦可向單位職員查詢。該會對事件深表遺憾，向可能受影響人士致以衷心歉意，並呼籲若發現與該會相關的個人資料流出，應保障個人私隱並通知該會。

社署回覆稱，今日收到機構就事件提交的特別事故報告，已敦促機構盡快作出跟進和採取相應的網絡安全改善措施。

相關字詞﹕匡智會 黑客 資料外泄 私隱公署

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