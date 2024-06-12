非法攜帶受規管食物首4月錄431宗　較去年同期升55% (22:35)

立法會批發及零售界議員邵家輝昨在立法會提出書面質詢，指不少市民違規攜帶受規管食物入境，甚至出現跨境代購有關食物，關注過去兩年的違規個案數及檢控數字。

環境及生態局長謝展寰回覆，根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，進口野味、肉類、家禽及蛋類，無論是否自用，須附有由來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。2022年共接獲海關轉介161宗違規個案、檢控個案195宗，2023年則接獲947宗違規個案，檢控個案1117宗檢控。

罰款金額方面，今年首4個月，法庭對非法攜帶受規管食物個案判處的最高罰款金額為3000元，最低為200元，平均933元。

局方表示，食安中心透過偵緝犬於2022年至2023年間，在各個陸路口岸偵緝到398宗懷疑違規個案，食安中心會適時調整偵緝犬的值勤時間，以配合執法行動的需要。

邵家輝亦關注，政府會否針對跨境代購受規管行為採取行動，環境局回覆稱，會繼續透過不同途徑蒐集情報及證據，按實際情况部署執法行動，打擊跨境代購受管制食物的銷售，亦提到受規管食物不會因有真空包裝，而免受法例規管。