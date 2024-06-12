香港君悅酒店3餐廳6名兒童吃雪糕 出現食物中毒 (22:14)

衛生防護中心表示，4名介乎3至5歲男童於本月1日在香港君悅酒店咖啡廳，約36.5小時後出現腹痛、發燒、噁心及嘔吐等病徵。另一名6歲男童翌日在酒店Grissini意大利餐廳午膳，約31小時後出現類似病徵；最後一名6歲女童則同日在酒店港灣壹號晚膳，約17小時後出現類似病徵。

衛生防護中心表示，全部兒童均已求醫，其中4人須入院，經治療後出院，全部情况穩定。防護中心初步調查顯示，該批兒童曾進食共同食物。據悉，他們均曾進食雪糕。

食環署食安中心人員已到相關餐廳視察，並指示處所暫停製造及出售相關食品並清洗消毒處所。衛生防護中心及食安中心調查仍在進行，包括食物及環境樣本化驗。

衛生防護中心呼籲，於本月1日至2日光顧香港君悅酒店的咖啡廳、Grissini意大利餐廳或港灣壹號後出現急性腸胃炎症狀如腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉，應盡快求醫及聯絡中心。中心已設立熱線2125 2371，逢星期一至五上午9時至下午5時30分運作。