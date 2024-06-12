大嶼山警區交通日發近百張牛肉乾　拘2人涉駕駛電動單車 (20:35)

另外，警員拘捕一名56歲本地男子及一名44歲外籍女子，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」，並扣查兩輛涉案電動單車。被捕人已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方亦提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。警方指，會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全。