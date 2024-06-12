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海關深水埗破私煙倉　拘持「行街紙」男子 (18:28)

海關今（12日）在深水埗大南街破獲一私煙儲存倉，檢獲約10萬支私煙，市值約45萬元，應貨稅值約33萬元，並拘捕一名持「行街紙」的23歲非華裔男子。

海關稅收調查科調查主任麥頌賢表示，關員今午發現一名可疑男子手持膠袋，從深水埗大南街一唐樓後門步出，關員上前截查，在男子身上檢獲約5000支私煙，涉及7個不同品牌。關員及後在大南街後巷一個約200呎的單位內，再檢獲約10萬支私煙。經初步調查，男子是區內一個私煙團伙的骨幹成員，負責管理及營運該倉庫，暫未有資料顯示男子有黑社會背景，男子遇查時正提取私煙，相信準備前往北河街私煙黑點作銷售販賣。

海關相信該儲存倉已營運數月，涉及多個品牌，但未發現白牌煙。他指，不法分子利用不起眼唐樓單位儲存私煙，並利用四通八達、隱蔽後巷搬貨，海關將繼續調查私煙來源及單位租用情況。

麥稱，海關一直致力打擊私煙活動，在今年1至5月，在深水埗區內偵破288宗私煙案件，包括搗破8個私煙儲存倉、97宗街頭買賣案，共拘捕101名男子及7名女子（19歲至89歲），合共檢獲約276萬枝私煙，市值約1000萬，應貨稅值750萬元。海關重申，買賣私煙均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

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