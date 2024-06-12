環境及生態局冀兩年內公屋可「一座一部」智能廚餘回收桶 (18:45)

在立法會會議上，工聯會議員梁子穎認為兩年達「一座一智能廚餘回收桶」時間較慢，環境及生態局長謝展寰指因應管理安排問題，故仍需兩年時間，會與房屋處商討加快速度，並在過程中會留意哪些地方的使用率較高，會優先加設廚餘桶，以及增加換桶次數。

立法會議員謝偉銓認為政府著重公共屋邨的廚餘回收多於私人屋苑，謝展寰表示由於房屋署大力支持公共屋邨的計劃進展，所以開展計劃時更為方便。對於私人屋苑，當局最近亦邀請其參與《減廢回收約章》，強調沒有忽略私人屋苑。

公眾及三無大廈使用的回收桶方面，目前「綠在深水埗」、「綠在東區」、「綠在西貢」及「綠在沙田」有安裝智能廚餘回收桶，環保署料於今年內擴展至於100個垃收集圾站設置，以及設置約100個流動回收點，未來會繼續探討在合適的場地增設更多及方便的公眾廚餘回收點。