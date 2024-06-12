新資本投資者入境計劃接90宗入境申請　幾內亞比紹和瓦努阿圖佔最多 (18:24)

簡慧敏關注計劃的進展和推廣宣傳，財經事務及庫務局長許正宇預料，如接獲的申請全數獲批，可為香港帶來超過75億港元的資金，增強香港資產及財富管理業的發展優勢，投資推廣署也會繼續聯同相關政府部門宣傳新計劃，投資推廣署會透過派駐全球各地經濟貿易辦事處的招商引才專組及投資推廣組等，向目標客戶群宣傳；並計劃於今年第三季透過私人財富管理公會向私人銀行、律師及會計師樓等從業者進一步推廣新計劃，加強家族辦公室服務提供者對新計劃的認知。

舊有的「資本投資者入境計劃」在2003年至2015年開放申請。簡慧敏指舊計劃每年接獲約4000宗申請，惟新計劃只有逾3000宗查詢，投資推廣署批出符合投資規定的申請只有1宗，而且暫未有獲入境處「正式批准」的申請，質疑計劃吸引力及關注如何簡化程序。許正宇回應指，在過去約11年共有約4.4萬宗申請，即每年平均約4000宗，強調當年計劃開始時沒有4000宗，認為任何新計劃都需時達至目標，並稱新計劃雖然剛開始，但已有「相當的查詢」，當局過去亦曾推出多項措施，包括與業界組成聯盟，如銀行、律師等服務供應者，而今次聯盟發揮作用，把新計劃的信息傳遞到市場，未來將會繼續透過聯盟、簡介會等渠道推廣。

立法會議員尚海龍質疑計劃推出時間遲，指新加坡2022年的同類計劃吸納約2800位投資者，又建議可否由300萬元上限，放寬至3000萬元全數投資創科。許正宇重申，新計劃甫開始，相信市場要需時接受，並對未來抱有信心。