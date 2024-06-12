明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

蔡天鳳碎屍案︳兩人涉助鄺港智潛逃　官應辯方申請押後再訊 (17:39)

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺分屍案，前夫鄺港智三父子被控謀殺等罪，前家姑則被控妨礙司法公正。「KOL」潘巧賢（Irene）和遊艇公司職員林舜涉協助鄺港智潛逃澳門，早前被改控串謀妨害司法公正，案件今（12日）於九龍城裁判法院再訊，裁判官因應辯方申請，批准案件押後至8月21日再訊。

被告潘巧賢（30歲，無業）和林舜（42歲，遊艇公司職員）原被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，律政司於今年4月改控兩人1項串謀妨害司法公正；兩人暫毋須對控罪答辯。

控罪指二人於2023年2月24日至25日，預期針對一名稱為「Alex」男子可能有相關的法律程序或由執法機構進行而引致的法律程序調查，一同串謀與名為「Ivy」的女子做出一連串妨礙司法公正傾向的作為，協助該「Alex」緊急地及秘密地，非經由入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

代表潘巧賢的辯方大律師表示，控方在4月25日才敲定控罪，辯方於兩周前才拿到文件，由於數量眾多，當中包括錄音和謄本，申請押後至8月21日再訊。代表林舜的辯方大律師亦指，昨日才收到指示代表被告，文件未收齊，需要多些時間和諮詢法律意見，同意押後日期。裁判官林子康批准押後至8月21日再訊，其間被告以原有條件保釋。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 蔡天鳳

上 / 下一篇新聞