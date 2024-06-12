蔡天鳳碎屍案︳兩人涉助鄺港智潛逃　官應辯方申請押後再訊 (17:39)

被告潘巧賢（30歲，無業）和林舜（42歲，遊艇公司職員）原被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，律政司於今年4月改控兩人1項串謀妨害司法公正；兩人暫毋須對控罪答辯。

控罪指二人於2023年2月24日至25日，預期針對一名稱為「Alex」男子可能有相關的法律程序或由執法機構進行而引致的法律程序調查，一同串謀與名為「Ivy」的女子做出一連串妨礙司法公正傾向的作為，協助該「Alex」緊急地及秘密地，非經由入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

代表潘巧賢的辯方大律師表示，控方在4月25日才敲定控罪，辯方於兩周前才拿到文件，由於數量眾多，當中包括錄音和謄本，申請押後至8月21日再訊。代表林舜的辯方大律師亦指，昨日才收到指示代表被告，文件未收齊，需要多些時間和諮詢法律意見，同意押後日期。裁判官林子康批准押後至8月21日再訊，其間被告以原有條件保釋。