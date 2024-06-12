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岑耀信稱初選案是決定辭任「最後一根稻草」　祈顯義續留任信香港司法制度有效 (17:06)

上周宣布辭任的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）接受英國BBC訪問，稱香港已加強維護國家安全的法例，有關法例越來越明顯是用作鎮壓和平、持不同政見人士，而不只是暴動，明言初選47人案中14名不認罪被告被定罪是令他決定離任的「最後一根稻草（the last straw）」。至於留任終院非常任法官、來自澳洲的祈顯義認為，香港司法系統仍然有效和獨立（competent and independent），涉案人仍可就裁決上訴，認為不應在制度未運行就質疑無效。祈顯義稱，他的「紅線」是政府向司法系統施壓，或拒絕接受法院裁決，相信本港目前未發生如此情况。

岑耀信認為，法庭的裁決顯示初選是違反國安條例的罪行，亦顯示部分法官會確保北京針對民主派人士的行動成功，又稱另一重要問題是若中央政府不喜歡法庭裁決也可經釋法「推翻」。他表示，香港的問題在過去4年一直加劇，認為所有法官都感到憂慮。岑耀信亦指，他選擇在《港區國安法》實施初期留任，是希望觀察事情如何發展，並希望作出貢獻，但現時認為想法並不現實，相信現時自己身在法庭中再無任何有用之處。

來自澳洲、去年獲委任為終院非常任的祈顯義（Patrick Keane）接受澳媒《The Australian Financial Review》訪問，他認為香港的司法系統仍然有效和獨立（competent and independent）。對於岑耀信有關初選案的批評，祈顯義認為，涉案人仍可上訴，法庭提出的觀點可能被推翻，不應在制度運作時就譴責制度無效。祈顯義稱，若特區政府向司法系統施壓，或拒絕接受法院裁決，就會越過他的個人「紅線」，但他認為本港目前未發生有如此情况。

英國《The Law Society Gazette》報道，另一名終院海外非常任法官廖柏嘉（David Neuberger）表示會繼續留任，稱他仍認為留任可做好事，而離開會造成傷害，冀盡其所能支持法治及在香港的同事。以支持本港司法人員，但他亦指理解外界要求本港海外法官離任的呼聲，亦不認為岑耀信和郝廉思兩名海外法官離任決定有錯。他認為本港正面對「溫水煮蛙」的情况，相信不同人對「溫水」是否過熱有不同評估。

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