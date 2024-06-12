警方屯門公屋檢值逾200萬「Happy粉」　拘一名女子 (16:40)

毒品調查科探員昨午在屯門一公屋單位外截查一名女子，在其手袋及租住單位內一個行李篋，共搜出4654包「Happy粉」，共約23.3公斤，探員於是以販運危險藥物罪，拘捕該名女子。被捕女子31歲姓鍾，報稱無業，警方初步調查指她以「搵快錢」心態，被販毒集團以數千元的報酬招攬，管理毒品儲存倉及派送毒品，現正被扣留調查，稍後將會被落案起訴販運危險藥物罪名，明日（13日）在屯門裁判法院提堂。被捕女子為公屋單位租戶，利用公屋作為販毒用途，警方將轉介相關部門作出跟進。

毒品調查科高級督察唐為國相信，行動已經截斷販毒集團的供應鏈，並成功堵截大批「Happy粉」流入本地市場。警方指「Happy粉」除對吸食者帶來嚴重後果，有不法分子可能利用水溶性及隱藏性高的特性，偷偷加入飲料，作迷暈之用。警方提醒市民，若到酒吧或其他娛樂場所消遣時，應該要提防陌生人贈送飲品，自己的飲品亦不可離開視線。

「Happy粉」自2013年在本港出現，外表似砂糖，帶有不同氣味及顏色，由多種毒品混合而成的軟性毒品，主要成分為氯胺酮「K仔」，亦有簡稱PMMA，對甲氧基甲基安非他命，PMMA毒性比冰毒或搖頭丸更加強，服用「Happy粉」後會身體發熱、心跳加速，服用過量有機會影響心律及脈搏，嚴重更會導致心臟停頓。