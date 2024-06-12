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海關偵破內河船走私案件涉值千萬元魚翅花膠等 (15:45)

海關偵破利用內河船走私案件，檢獲魚翅、花膠、手袋等懷疑走私貨物，市值涉約1000萬元。海關表示，檢獲魚翅經證實為來自瀕危物種。海關相信該批貨物將運往內地，估計如成功走私，可逃稅約210萬元。

海關上周四（6日）在一艘報稱前往澳門的內河船檢獲大量未列艙單貨物。港口及海域科海域行動組督察陳景鋒指，海關獲悉有內河船疑涉走私活動，遂監控追蹤，當內河船駛近西北面水界，準備離開本港水域時，區域巡邏船立即追截，於晚上10時許於西北面水界截停該船，並登船調查，當時船上有5名內地船員，船上擺放大批貨物。海關核對載貨艙單，發現部分仍未申報，估計有人混入走私貨物。

海關其後將船押送至屯門海關船隊基地跟進。海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，海關檢獲大量名貴食材，包括魚翅、花膠、燕窩，以及名貴腕表、手袋及衣物服飾，市值涉約1000萬元。檢獲魚翅約200多公斤，涉逾300萬元，經漁護署檢驗後，證實魚翅屬《保護瀕危動植物物種條例》附錄2所列明的瀕危物種，由於未有人能出示進出相關物種的進出口許可證，海關將循走私瀕危物種的方向調查。

海關稱，該批貨物分散於不同散裝貨物及貨櫃內，而且檢查貨物期間正值黃雨，增加執法困難。海關透露，全批貨物僅有一成為未列艙單貨物，九成已報關，而檢獲手袋附有單據，惟未知貨品真偽，稍後將向版權持有人查詢。

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