屠龍小隊案被告稱開槍危險不願參與殺警行動　警員否認以私刑逼供 (15:16)

庭上繼續播放被告李家田與警員楊立隆錄影會面，李表示與同謀「鴻仔」（即吳智鴻）到西貢試槍後把手槍交給李。李稱，他將手槍保管在身一個多星期，及後鴻仔要求取回手槍，用來「將軍澳做嘢」及「防身」。李指，屠龍隊長（黃振強）曾叫他不要還槍，憂「唔會攞得返支槍」，被問到為何隊長吩咐他取槍，李答「唔知，得我肯做啩」。

李家田於11月尾與屠龍成員在荃灣食飯時，聽到隊長講述12月「開槍射警察」計劃，由於鴻仔一方管有槍械，李相信他們負責開槍。李指當時無回應，亦沒打算依照計劃行事；隊長指示李行動前一日到灣仔先集合商議，但李不欲參加行動而缺席。李稱，行動告吹後，其他成員更改Telegram帳號，他們沒聯絡。

接下來被告李家田的辯方大律師林芷瑩盤問警員楊立隆時，展示控方證人黃振強投訴遭警員打傷的相片，問是否有警員講過「打都唔好留有痕跡？」，楊否認。林大狀指出，楊與同袍拘捕李時曾反鎖李的雙手，將他推進廁所暴力掌摑他，問「支槍係邊？」，其間楊用軍靴打李的腰部，數名警員毆打李約30至45分鐘，楊表示不同意。

林續指，有警員恐嚇李稱「黃振強已經篤到你應一應，你講咗我哋就淨係告你支槍，如果唔係你就大鑊」；警員再施行「水刑」，以毛巾掩李的臉部，把他的頭拉後仰天，開啟花灑淋他，令他幾乎窒息。林指，有警員又稱「你知唔知依的係恐怖分子，我而家喺度殺咗你都無問題」，而楊稱「你係咪想玩滾水淥啫啫？」有警員把佩槍子彈放在李的掌心，表示可控告他藏有軍火，事後要求李背稿參與錄影會面。楊一一否認上述說法。