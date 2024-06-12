議員倡推「紅色旅遊」及宗教旅遊等特色路線　文體旅局：按緩急先後推旅遊路線 (15:11)

議員鄧飛提出口頭質詢，稱電影《九龍城寨之圍城》叫好叫座，證明香港深厚的文化底蘊，建議政府汲取經驗，積極發展富本地特色的旅遊項目。他又說，目前有部分打卡景點人流多，關注當局如何令景點附近的商店同步興旺。劉震回應指，政府主要角色是「搭台」，讓業界有機會可以發揮，將「人氣化為財氣」，願意與不同業界加強合作，考慮他們提出的建議。

多名議員就建議當局發展更多特色旅遊路線，例如於香園圍口岸附近的村落及農莊開發旅行團路線、「藍色資源」及「綠色生態」遊、串連抗日戰爭相關景點等，其中經民聯吳永嘉亦建議當局跟從內地做法，為特色旅遊景點設評級及認證機制。劉震說，願意與各政策局一起合力做好不同主題的旅遊路線，長遠可研究能否做到為景點評級。

民建聯立法會議員鄭泳舜則關注，政府會否提高「電影製作融資計劃」下每部電影可獲的融資額、加強對新進導演及編劇培訓的資助，或推出支援業界的措施。文化體育及旅遊局就指，政府一直透過「電影發展基金」等計劃支援香港電影業發展，包括透過基金推出「電影製作融資計劃放寬措施」，提高實際融資額。政府會總結經驗，繼續主動接觸業界，了解他們對有關融資、資助上限的意見，以進一步優化現有機制。

文體旅局表示，多年來，電影發展基金共資助100多部電影，起用超過100位新晉導演與監製，獲得超過160個本地以及國際的獎項，電影融資計劃亦創造了超過3500個工作機會。政府未來會繼續就培訓人才、創作工作機會、票房以及獲得本地及國際獎項數目等多方面評估計劃的成效，並因應電影業界的發展需要檢視相關計劃。