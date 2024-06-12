港大男學生否認非禮「組媽」　事主供稱被告聚會後突掏出陽具 (14:54)

被告潘啟堯（21歲）否認於2021年12月31日，在港大李兆基堂某房間內兩度非禮X。X在屏風下供稱，被告為她的「組仔」。案發當日凌晨，被告及其他組員為X將搬離宿舍而舉行歡送酒會，眾人通宵喝酒，至早上7時許，仍未離開的人士包括X、被告及另一名男組員。X稱她當晚沒有喝醉，她在酒局尾聲開始收拾她的房間，該男組員已睡在床上，被告則不似喝醉。

當X收拾書架時，她感覺有硬物撞碰她臀部一下，並上下移動約3秒。X轉身看見被告面向她時，意識到被告用下體觸碰她，感到「好核突」。其後X抱著書坐在床上，被告突然坐近X，伸手繞過X的腰部後方，X覺得被冒犯，甩開被告的手，並趁被告行開時拍醒男組員，要求對方帶走被告。

被告隨男組員離開X的房間，不久獨自折返，提出幫X收拾。X拒絕及指自己要出門與男友約會，並致電男友，希望被告見狀後知難而退。惟X收線後，被告無動於衷，並暗示其下體很大，希望與X性交。

X怒視被告及斥罵他，惟被告沒有收斂，更伸手入褲內掏出陽具。X見到被告的陽具勃起，她既驚且怒，勒令被告在她數三聲之後離開，被告臨離開前，問X是否生氣及會否告訴他人。4個月後X在一次聚會中重遇被告，X感到不舒服及認為被告要對事件負上責任，遂報警處理。