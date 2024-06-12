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警拘175人　包括傀儡戶口「買手」及持有人 (14:31)

警方港島總區加強打擊騙案，約半個月內拘捕175人，包括透過放蛇拘捕5名傀儡戶口買手，其餘被捕人主要為傀儡戶口持有人，當中有廚師共出售14個帳戶。有關傀儡戶口共處理7.8億懷疑騙案犯罪得益，最大額一宗為一名老婦誤墮投資騙案，損失2800萬。

港島總區在5月27日至6月11日採取代號「穿雲」行動，拘捕108男及67女，年齡介乎17至75歲，大部分為傀儡戶口持有人，其中一名41歲、報稱廚師的男子在短時間內出售14個銀行帳戶。行動中涉及的傀儡戶口共處理141宗騙案的懷疑犯罪得益，涉款7.8億，涉及665名事主，包括醫生、律師、藥劑師、投資分析師以及大學研究員等高學歷人士。其中最大額一宗為73歲老婦遇上的投資騙案，騙徒引誘事主在虛假網站投資股票，反覆要求事主轉帳，事主最終將2800萬積蓄轉至騙徒戶口。

港島總區科技及財富罪案組高級督察朱婉湉表示，警方近日發現有網上帖文提出以數千元收購銀行戶口，傀儡戶口買手更提供一條龍服務，包括親身陪同開戶。

港島總區防止罪案辦公室署理總督察戴盈慧亦表示，近期發現有騙徒以「假冒客服」手法行騙，冒充淘寶網、抖音、微信、支付寶等平台客服，聲稱事主申請會員，要求交保證金，或指事主已購買保險，如要取消就要提供銀行資料，假冒官員騙案亦較普遍。她重申，警方及網上平台職員不會主動致電及索取銀行資料，提醒市民切勿提供有關資料。另外，投資騙案亦是今次行動中涉款最大的騙案類型，提醒市民要在合資格機構投資。

警方呼籲，如市民懷疑受騙，可以使用警方「防騙視伏器」、「防騙視伏app」、或致電防騙易熱線18222求助。警方重申，切勿租、借或賣戶口予詐騙集團，如戶口曾經有黑錢流入，即使並非本人實際操作戶口，亦可能干犯洗黑錢罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。警方表示，與律政司在2023至2024年間，成功就7宗涉及傀儡戶口持有人的洗黑錢案件，向法庭申請加重刑罰，當中涉案金額介乎150萬至1200萬元，涉案傀儡戶口持有人的刑期分別增加4至12個月，判刑最重的案件當中，傀儡戶口持有人最終被判處監禁6年3個月。

相關字詞﹕詐騙案 傀儡戶口 洗黑錢 編輯推介

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