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自閉青年網上揚言殺警判一年感化令　官籲「要乖啲」 (12:38)

患自閉症及輕度弱智的無業青年，涉在Facebook上發布12則帖文，內容提到殺警及殺特首，他早前承認一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，今（12日）在區域法院被判一年感化令。法官林偉權判刑指，被告處境特殊，相信犯案時受嚴重的精神困擾，以致他作出狂言妄語。法官多番告誡被告「要乖啲」，又寄語感到自責的被告母親，指她已付出最大的努力，不足之處是來自支援及輔導的不足。

被告陳俊浩（21歲）承認在2023年9月13日至10月10日期間發布12則煽動帖文。辯方大律師莊春生求情指，被告無刑事定罪紀錄，他在2019年接收到反政府資訊，終在2023年犯下本案，而他在被捕的兩日前已刪除涉案帳戶。辯方又呈上被告母親親筆求情信，內容提及她把「教唔好」被告的責任推到自己身上。

法庭早前索取報告協助判刑，兩份精神科報告不建議被告接受強制醫院令，因他在還押期間有接受治療及服藥，精神現已平穩不少。報告又指雖然被告仍想成為特首，拯救香港，但已不像以往般執著。而感化官則認為母親已盡力，惟條件及能力有限，需要協助。

庭上提及，被告自幼接受特殊教育，他在2022年下旬曾嘗試非法進入政府總部遞信，後被警方以襲警罪拘捕，接受一個月精神治療。林官今於庭上詢問被告是否明白報告內容，又籲被告不要以身體問題做藉口，指網絡世界亦是現實世界的一部分，不能為所欲為，即使其他人說甚麼也「唔好like、唔好睇、唔好理」，被告則回應指自己知錯。

林官判刑時強調並非患病人士犯案就不需要受罰，但考慮到被告被捕至今已還押7個月，對於精神病患者而言已是很大的懲罰，相信他現時更需要輔導及支援以免重犯，遂接納感化官建議，判處一年感化令。

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