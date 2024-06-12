有中介聲稱保大學錄取　蔡若蓮：八大無任何授權　若有違規果斷行動 (12:33)

議員李浩然提出口頭質詢，稱有人疑透過留學中介偽造學歷入讀本港大學，關注教育局如何應對。蔡若蓮表示，社會對不當不實行為零容忍，若有人心存僥倖、或誤信失實宣傳並作不實行為，就要承擔後果，嚴重者或被開除學籍及面臨刑事檢控。她強調，做好收生把關是大學的責任，要確保機制一視同仁、擇優而取、公平公正， 相關標準及程序要有清晰內部指引；至於自資院校收生程序方面，她說，香港學術及職業資歷評審局不時檢視院校的相關程序，若發現有疏忽會提出。

教育界議員朱國強問到政府會否就事件尋求內地執法部門協助，蔡若蓮回應指，當發現有不盡不實的收生廣告，當局會從各途徑跟進，包括向執法部門舉報、向網絡平台投訴，亦提醒院校盡快澄清，並尋求法律意見或可跟進行動。蔡若蓮又說，所有大專院校均對以虛假學歷作申請「零容忍」，會盡力維護院校的學術聲譽，院校已於入學申請表中再三提醒申請人所有資料需正確無誤。