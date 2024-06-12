港投公司首簽戰略合作協議　港產「獨角獸」將返AI研究院 (12:13)

特首李家超透過視像致辭表示，港投公司自2022年成立以來，已作大量及深入調研，形容簽署首份合作協議具有里程碑意義。他指，港投公司已鎖定有關目標領域的企業，包括有來自本地、內地、海外，正進入深度磋商階段，「未來將有更多好消息公布」。

他說，今次的戰略合作協議結合港投公司的豐富投資經驗及廣闊網絡，以及思謀科技在人工智能及智造領域的技術及創新能力，合作涵蓋人工智能上下游產業鏈、人才培養、提升香港算力水平等，推進大模型創新在大灣區更廣泛應用，又會創立香港首個人工智能研究院，強調對港投公司寄與厚望。

思謀集團創始人兼董事長賈佳亞表示，能夠成為港投公司首間簽署戰略合作協議的科企，證明思謀科技在科技領先的強項。他說，計劃5年新增數百名香港員工，以培養更多人工智能及高端製造的人才，並以港交所為上市的首選地。

港投公司行政總陳家齊致辭時表示，港技公司對夥伴及項目有非常嚴謹要求，必須明確投入香港未來發展。她說，「揀啱項目、揀啱伙伴」只是港投公司工作的首步，強調會持續投入資源，將項目造實造深。她指，一些優秀企業及團隊看重港投公司的網絡、影響力及群聚效應。