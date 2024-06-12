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私隱公署推AI模範框架　鍾麗玲：可按機構規模採納合適措施 (10:55)

個人資料私隱專員公署昨日發布《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》，向使用AI的機構提供有關保障個人資料私隱方面的建議及最佳行事常規，當中亦建議機構制定AI事故應變計劃。私隱專員鍾麗玲於新城《財知大道》表示，《框架》提供具體貼地的指引，機構不一定要實施所有措施，可按其規模、採購AI的目的及系統規模等考慮適合採納的建議。她又說，若中小企就實施《框架》內容需要協助，公署可針對其需求提供相關的內部培訓課程。

她表示，《框架》內容淺白，並無太多技術用語，主要羅列符合規定的原則，相信一般機構都容易理解內容。被問到若機構無跟從會否有後果，鍾麗玲表示，若公署收到投訴或主動審查時，發現機構無落實或違反《框架》的措施，會一併考慮其使用AI系統的目的及情况。

另外，鍾麗玲於港台《千禧年代》表示，AI需要大量數據去訓練系統，使用時或會收集個人資料、語音、影像等資料，或可帶來多項風險，包括個人資料外泄、版權問題、輸出結果涉歧視或非法成分、數據庫遭「投毒」令資料不準確等，她舉例指，韓國曾有科企公司的職員培訓及意識不足，在AI系統輸入公司原始碼資料，或令公司敏感數據被儲存於AI數據庫，當有第三方詢問相關問題，AI系統的回答或會披露該公司敏感資料。她建議機構要持續監督AI系統。 

《框架》建議，公司可就使用AI系統作風險評估，視乎風險高或低去決定人為監督的程度。鍾麗玲稱，向客戶提供資訊的AI系統屬風險低，可考慮全自動化操作；涉及醫療診斷的系統風險則較高，應在每個決策過程人為覆核結果，減少出錯。她亦建議機構可參考框架6個步驟的內容，即界定、監察、通報、防止事故擴大、調查及復原，制定AI事故應變計劃。

相關字詞﹕編輯推介 個人資料私隱專員公署 鍾麗玲

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