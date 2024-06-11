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都大與博愛醫院簽訂合作備忘　安排學生到博愛轄下護理院舍實習 (19:13)

香港都會大學上周五（7日）與博愛醫院簽訂合作備忘錄，安排都大護理及健康學院學生於博愛醫院轄下護養院、護理安老院及日間護理中心實習。雙方亦計劃在學術研究和專業課程發展等多個範疇加強合作，共同培育護理人才。

都大校長林群聲與博愛醫院董事局主席周駿達上周五簽署備忘錄。根據協議，都大護理及健康學院學生將獲安排於博愛醫院轄下護養院、護理安老院、日間護理中心，以及於2027年初投入服務的藍地長者護理及護養安老院舍實習，以鞏固實戰知識和專業技能。

雙方同時計劃開展聯合研究項目，包括分享研究數據和資料，以及舉行研討會，促進學術領域交流，並為護理課程策劃及發展交換意見，以訂定更切合本港護理專業需要的課程。

都大校董會主席黃天祥表示，此次合作達至資源互補及共享。他指，都大護理學課程為大學最受歡迎課程之一，自2005年推出兩個護理學本科生課程以來，報讀人數持續上升，每年護理學課程畢業生人數更為全港院校之冠。他又稱，博愛醫院在護理安老領域深耕多年，相信雙方加強合作能為學生提供更多臨床實習機會。

博愛醫院董事局主席周駿達表示，學員在真實醫療環境中實習，並累積臨床護理經驗，同時與經驗豐富的專業護理人員及醫療團隊合作，有效提升學生對醫療和照顧服務的知識。

相關字詞﹕編輯推介 都會大學 博愛醫院

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