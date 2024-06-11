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涉受賄瞞環保署助「化妝車」傾倒建築廢物　6人遭廉署落案起訴 (18:56)

廉政公署今日（11日）落案起訴4名環境保護署外判商員工及兩名廢物處置商員工，控告他們涉嫌提供及接受包括利市、禮券及飲品在內的利益，協助回收商以「化妝車」掩人耳目，免繳費將建築廢物傾倒至堆填區，串謀詐騙環保署。6名被告均獲廉署准予保釋，將於本周四（13日）在東區裁判法院提訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

6名被告年齡介乎31歲至66歲，包括4名環保署外判商員工，即遠東環保垃圾堆填有限公司傾倒區廢物檢驗員麥華勝，以及3名遠東磅橋操作員鍾佩珍、張錦寧及鍾靜君。至於兩名廢物處置商員工麥劍坤及林文健，分別為天時環保廢料回收有限公司貨車司機及工人。6人同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。麥劍坤另被控4項向代理人提供利益罪名；麥華勝、鍾佩珍及張錦寧則各被控一項代理人接受利益罪名。

廉署表示，案發時，環保署外判商遠東負責營運粉嶺一個廢物堆填區。該堆填區同時處置建築廢物及其他廢物，如傾倒建築廢物，每公噸收費200元，相關貨車須使用建築廢物入口，並向遠東磅橋操作員出示由環保署發出的入帳票，處置非建築廢物則無須繳費。

案情指，6名被告涉嫌於2021年1月至2022年6月期間串謀詐騙環保署，不誠實地掩飾由天時貨車傾倒到上述堆填區的廢物並非建築廢物，又在環保署進行突擊檢查前提醒麥劍坤，並使天時的貨車逃避繳付費用在堆填區處置建築廢物。麥劍坤亦涉嫌於上述約一年半期間向麥華勝、鍾佩珍及張錦寧等4名遠東員工，提供利市、禮劵及瓶裝飲料，以提醒自己環保署將進行突擊檢查，以及使天時貨車處置建築廢物時無須付費。麥華勝、鍾佩珍及張錦寧則涉嫌從麥劍坤收受有關利益。

廉署接獲貪污投訴，遂展開調查，發現案發期間天時向遠東員工派發總值約5萬元的利是、月餅劵及糉劵，並每天向遠東員工分發大量非酒精類瓶裝飲料。廉署調查又發現天時以「化妝車」技倆，以非建築廢物遮蓋載在貨車上的建築廢物，喬裝傾倒非建築廢物而逃避繳付費用，於2022年5月中至6月中約一個月內，天時申報其貨車載非建築廢物近760架次，當中近九成懷疑屬「化妝車」，車上載有建築廢物共超過4100公噸，涉及建築廢物處置費共逾83萬元。

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