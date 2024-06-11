最後一架因疫停泊澳洲沙漠國泰飛機回港 (17:44)

國泰工程部營運總經理Bob Taylor憶述，新冠疫情初期本港設禁飛令後機場擠滿客機，機場急需疏導機位以維持貨機正常運作，惟由於本港天氣潮濕，不適合飛機長期停泊作保養維修，故國泰自2020年7月起安排86架客機，包括76架國泰客機及10架香港快運客機停泊於氣候乾燥的澳洲愛麗絲泉沙漠，於當地聘請約200人外判工程團隊，以及安排5名來自香港、具豐富經驗工程師派駐當地，為飛機定期檢查維修及安排日後復飛工作。

飛機到埗愛麗絲泉沙漠後，團隊會為其進行為期14天的維護檢查程序，包括密封飛機窗戶以免沙石進入飛機內部、於燃油缸加入化學劑以免細菌滋生等，其後每周及每月定期檢查維修。駐澳洲的工程部經理何根威本於2022年退休，惟退休不到半年，便被國泰邀請重回團隊並派駐澳洲參與維護飛機及安排復飛工作。何指，在沙漠工作除了需承受40度高溫，最記得是團隊不時在飛機附近發現小動物，如蛇、蜥蜴、小鳥等，需聘請當地的爬蟲專家處理。

隨著疫情限制放寬，2020年12月有首架飛機由愛麗絲泉返港復飛，復飛計劃橫跨4年，停泊當地的86架飛機除了1架飛機因需退役而未回港，第85架飛機、編號為B-HLV飛機已於上周回港。國泰指，停泊及復飛大量飛機非常罕有，故是次計劃規模及複雜性為集團成立77年前所未有，國泰於愛麗斯泉沙漠停泊的80多架飛機，在停泊期間進行1.6萬次定期檢查，整個維護、定期檢查及復飛程序共耗費超過80萬工時，團隊期間亦從香港運來了超過4萬件零件和專用設備，以支援停泊於愛麗斯泉的飛機運作正常。

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲未透露整個飛機維護工程及復飛工作的具體成本，僅笑言所有與飛機有關的工作均「非常貴(expensive)」，但是必需的投資，又指國泰正按預期恢復運力，未來將接收逾70架新機及考慮增購52架飛機。