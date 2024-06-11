消防處試行家居防火安全探訪計劃一年　探訪長者評估家居防火安全狀况 (16:59)

「家居防火安全探訪（試行計劃）」是基於消防處自2018年推行的「風險為本樓宇消防安全巡察計劃」。在以往定期巡查樓宇的基礎上，加入入屋探訪，希望能為居民提供家居防火安全的意見及提供消防安全教育資訊、提高市民的家居防火安全意識，更有效地減低社區內的火警隱患。

消防處高級消防隊長鄭建威表示，今次試行計劃對象為順安邨獨居及雙老長者，為期12個月，擬每月探訪12戶，全年144戶，每次安排兩名消防人員以及一名社福機構社工一同進行探訪。

鄭建威指，消防處在探訪時會與戶主聊天，了解他們有關家居防火安全的生活習慣，幫助他們評估、查找並消除家居火警隱患。亦會為戶主提供家居防火安全意見及消防安全教育資訊，向戶主派發「防火三寶」減火筒、減火氈和安裝獨立火警偵測器。

參加試行計劃的黃婆婆表示，感謝消防處推行相關計劃，指計劃既有助令長者感到被關懷，亦可以為他們增加防火知識、提高警覺，例如如何防火及使用「防火三寶」。

消防處助理消防區長嚴英傑指，計劃暫定試行一年，試行期過後會審視和檢討成效，考慮會否將計劃推廣到其他地區，延伸關愛共融的精神。